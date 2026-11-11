No Web Summit, os espaços do Brasil ficam todos no mesmo pavilhão. Além do estande oficial das entidades do governo federal, outros dois estados possuem espaços próprios: o Rio de Janeiro, por meio da Invest.Rio, estado parceiro do Web Summit, e o Piauí.Pelo segundo ano consecutivo, o estado governado por Rafael Fonteles tem um estande na maior feira de tecnologia do mundo. Tudo começou quando o matemático foi convidado para falar na edição de 2024 sobre o Piauí Saúde Digital."Isso fez com que ele conseguisse, durante o evento, enxergar o potencial", explica ao DN Brasil Daniel Martins, que coordena o escritório da Invest Piauí em Lisboa. No ano passado, o estado ampliou sua participação, levando startups à feira.Neste ano, a presença foi ainda maior, em parceria com o Sebrae do Piauí. A comitiva reúne 30 empresas, selecionadas por meio de um processo de avaliação. "A gente hoje consegue premiar essas startups, fazendo com que eles possam, de alguma maneira, vender suas soluções, trocar informações e conhecer esse mega evento", destaca Daniel, que é professor de história.À frente do escritório em Lisboa, o principal papel de Daniel é conectar o Piauí à Europa. "Nós somos hoje um Estado do Nordeste que mais tem se inserido no mapa nacional e internacional", afirma. Além da capital portuguesa, o estado possui representações na China e nos Estados Unidos, em pontos considerados estratégicos.Em Portugal, o foco não está apenas na Europa, mas também na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). "A gente tem hoje um vínculo com a comunidade dos países de língua portuguesa, onde um desses programas está sendo implementado", pontua. Um deles é voltado à saúde e está sendo desenvolvido em cooperação com São Tomé e Príncipe.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Na direção oposta, Daniel ressalta que a atuação do escritório em Lisboa também foi importante para atrair investimentos portugueses para o estado. Em maio, o grupo Vila Galé anunciou dois novos empreendimentos hoteleiros no litoral do Piauí."Esses dois empreendimentos vão gerar em torno de aproximadamente 250 milhões de reais, e isso, de alguma maneira, é a aposta que o governador fez de ter um escritório em Lisboa com resultados", celebra.O governador matemáticoO Piauí é governado por Rafael Fonteles, que ganhou projeção nacional durante o segundo turno das eleições brasileiras. Com menos de 2% das urnas apuradas, o político calculou que Lula seria o vencedor do pleito. O currículo do professor e a previsão da vitória do presidente despertaram a curiosidade de muitas pessoas sobre o governador nordestino."Eu tive o privilégio de, durante um bom tempo, como professor de história e ele professor de matemática, de termos trabalhado juntos como professores. É um orgulho que eu tenho de ter o Rafael Fonteles, professor de matemática e governador", destaca Daniel.Na avaliação do piauiense, a melhora nos indicadores educacionais e o destaque na área de tecnologia, com iniciativas como o Soberania, programa de inteligência artificial do estado, ajudam a transformar a percepção sobre o Nordeste. "O Nordeste tem essa base de referência de turismo, de inovação, de tecnologia, e eu penso que esse paradigma tem sido quebrado a cada dia", conclui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil é "parte fundamental do Web Summit", diz vice-presidente da feira tecnológica."Ceará Criativo" traz produtos e artesanato brasileiros a Lisboa e abre portas para negócios na Europa