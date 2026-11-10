Portugal deve encerrar 2026 com mais de 175 mil toneladas de azeite produzidas, o que vai marcar o ano como o segundo melhor da história para a produção nacional. A previsão é do Sistema de Informação de Mercados Agrícolas (SIMA) e acaba de ser divulgado pelo Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP).De acordo com a análise do SIMA, o número é resultado do começo da produção em novos olivais, principalmente em sistemas intensivos e superintensivos na região do Alentejo.A maior parte do azeite português é exportada para outros países, principalmente para a Espanha e o Brasil. Em 2025, os espanhóis ficaram com cerca de 113 mil toneladas, enquanto os brasileiros compraram aproximadamente 60,5 mil toneladas. O azeite é o produto português mais importado pelo Brasil e pelo bloco do Mercosul.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!De acordo com a Associação do Azeite de Portugal (Casa do Azeite), o produto vendido para a Espanha é, principalmente, azeite a granel, enquanto o Brasil compra o óleo já embalado, com maior valor acrescentado. Em 2025, Portugal faturou mais de 349 milhões de euros com o azeite vendido ao Brasil.Em um documento recente, o acordo de livre comércio assinado entre o Mercosul e a União Europeia, que entrou em vigor no mês de setembro, é apontado pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) como uma "oportunidade estratégica" para a economia portuguesa. No caso do azeite, o setor tem como vantagens a procura crescente e tarifas reduzidas, mas no bolso, tanto dos produtores quanto dos brasileiros, não deve haver impacto real. Isso porque o azeite português já entra no Brasil com imposto zero desde março de 2025.Apanha da azeitonaFora da área econômica, a apanha da azeitona é um momento muito simbólico da produção de azeite. Os frutos começam a ficar prontos para a colheita no final do verão, começo do outono. A apanha ocorre, geralmente, de outubro a dezembro, podendo esticar até o começo do ano seguinte dependendo da região do país.O processo se torna, também, um programa turístico bastante atrativo, e pode ser acompanhado de perto por quem tem curiosidade. Alguns produtores abrem oportunidades de participação na colheita, com visitas aos olivais e lagares em funcionamento, além de prova do azeite acabado de produzir.Confira algumas atividades para os próximos dias:Nos dias 13 e 20 de novembro, a Herdade do Esporão, em Reguengos de Monsaraz, no Alentejo, vai ter apanha de azeitonas, visita ao lagar e almoço (opcional) no seu premiado restaurante. O programa completo custa 90 euros por pessoa (35€ sem a refeição), crianças dos 3 aos 12 anos pagam metade. Informações sobre reserva aqui.Até 15 de dezembro, a Casa Relvas, na Vidigueira, também no Alentejo, tem visitas ao olival (apenas observação) e ao lagar de segunda-feira a sábado, das 10h30 e às 15h00. O preço é de 45 euros por adulto (95 euros com almoço). Para crianças dos 7 aos 17 anos, os valores são de 5 euros e 20 euros (com a refeição). Informações sobre reservas aqui.O grupo Sovena, detentor das marcas Andorinha e Oliveira da Serra, faz visitas gratuitas rotineiras ao famoso Lagar do Marmelo, em Ferreira do Alentejo, de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 17h, sempre mediante marcação prévia. Informações sobre reservas aqui.A região Norte do país, especificamente Trás-os-Montes e Alto Douro, é conhecida pelos seus destinos para olivoturismo. Há várias opções de empresas com experiências a decorrer. Informações sobre reservas aqui..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Escola de Coimbra abre delegação no Brasil para formar gestores em ética e prevenção da corrupção.Criada por um brasileiro, cafeteria premiada como a melhor da Itália expande para Portugal