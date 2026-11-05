Empresários e gestores do Brasil e de Portugal terão uma nova oportunidade de formação conjunta nas áreas de ética nos negócios, combate à corrupção e transparência. A Escola de Coimbra, ligada ao Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), vai abrir uma unidade no Rio de Janeiro, em parceria com o Conselho Regional de Administração do estado, para promover cursos e aproximar empresas e investidores dos dois países.De acordo com comunicado enviado ao DN Brasil, as formações serão ministradas por professores brasileiros e portugueses. Alguns dos temas serão compliance, controle de riscos, prevenção de irregularidades e conflitos de interesses em empresas e órgãos públicos.Os primeiros cursos transatlânticos serão direcionados a empresários de Portugal e do Brasil e terão como foco a ética nos negócios, os mecanismos internos de controlo das empresas e a prevenção da corrupção. A primeira formação está prevista para dezembro, com outras quatro edições programadas até junho de 2027."Esta internacionalização da Escola de Coimbra irá proporcionar, para além de cursos, pós-graduações e MBA a profissionais dos dois países, a construção de uma rede de contactos e de negócios entre empresários e investidores do Rio de Janeiro e da região de Coimbra", afirma Manuel Castelo Branco, presidente do ISMT, citado no comunicado. Segundo o responsável, a proposta é reunir especialistas, gestores e acadêmicos para desenvolver "ferramentas reais que travem a corrupção nos setores público e privado".No Brasil, a Escola de Coimbra ficará sediada na Universidade Corporativa do Administrador, ligada ao CRA-RJ. A entidade representa profissionalmente administradores e gestores de empresas no estado do Rio de Janeiro..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiros buscam formação executiva em Portugal para impulsionar a carreira.Universidade de Coimbra tem mais de três mil estudantes do Brasil