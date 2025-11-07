Lançado o Censo Tech, mapeamento da comunidade brasileira de tecnologia em Portugal

Quantos brasileiros e brasileiras atuam na área de tecnologia em Portugal? Onde residem? Qual a faixa etária? Esses são dados que ainda não existiam no país, mas que agora passarão a ser coletados. Foi lançado, nesta sexta-feira, 07 de novembro, o Censo Tech, que tem como objetivo mapear a comunidade brasileira no setor de tecnologia em Portugal.A iniciativa é do Cais do Porto (antigo Porto Digital), de Aveiro, e foi apresentada na programação do Brazil Tech Days. A jornada tecnológica ocorreu durante três dias, com mais de 400 pessoas inscritas, incluindo tanto brasileiros vindos do Brasil como brasileiros residentes em Portugal, além de participantes portugueses.Ao DN Brasil, Marcela Valença, country operation manager do Cais do Porto, contou que a ideia surgiu a partir de contatos que recebeu quando chegou a Portugal, em julho deste ano. “Ao chegar em Portugal, comecei a conhecer as pessoas e, com as reportagens que saíram, muitas delas passaram a me procurar querendo conversar. Foi aí que tive a ideia de criar o Censo Tech, para entender onde essas pessoas estão, o que estão fazendo e porque ainda não sabemos onde estão as empresas de tecnologia em Portugal”, explicou.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Marcela destaca que a falta de estatísticas no país é um problema, que agora se busca resolver nesse setor. O objetivo é criar uma rede de contatos gratuita, capaz de gerar dados e números. Poderão se inscrever tanto empresas quanto profissionais freelancers, pessoas fora do mercado ou que já estejam empregadas. Segundo a brasileira, o formulário é “fácil de preencher” e foi desenvolvido dentro do site do Cais do Porto pela startup brasileira Uai-fi.Parceria com o SerproOutro destaque da programação foi a assinatura de um memorando de entendimento entre o Cais do Porto e o Serpro, empresa nacional de inteligência em governo digital e tecnologia da informação do Brasil. O documento prevê a criação de iniciativas conjuntas de tecnologia para suporte a negócios e internacionalização.O memorando também contempla a “criação de desafios de tecnologia com o objetivo de desenvolver soluções reais, ligadas a necessidades imediatas no Brasil e no exterior, para o desenvolvimento de novos negócios entre as partes”. Além disso, acordam em participar e criar conjuntamente “oportunidades em eventos internacionais, como o Brazil Tech Day, Web Summit e outros que venham a ser definidos, com o objetivo de promover negócios, buscar novas oportunidades e apoiar as empresas participantes do programa”.Segundo a chefe do Cais do Porto, esse memorando representa uma aproximação entre Brasil e Portugal na área de tecnologia, tema que já está sendo discutido entre os governos.Outra iniciativa lançada no evento foi o Tech Woman em Portugal, que contou com a presença da idealizadora da plataforma, a brasileira Laís Xavier. A participação e visibilidade das mulheres na área de tecnologia é uma das bandeiras de Marcela, que colocou mulheres em todos os painéis, além de duas das conversas focadas neste tema.amanda.lima@dn.pt*A jornalista viajou a Aveiro a convite do Brazil Tech Days.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Imigrantes altamente qualificados enfrentam dificuldades de agendamento na AIMA.Brasileira reforça time do Porto Digital \nem Aveiro e quer trazer discussões sobre diversidade