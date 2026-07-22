TAP vai passar a aceitar pagamentos com PIX em balcões de atendimento nos aeroportos brasileiros.
TAP vai passar a aceitar pagamentos com PIX em balcões de atendimento nos aeroportos brasileiros.
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TAP passa a aceitar pagamentos com PIX em balcões de aeroportos no Brasil

Novidade começa pelo Galeão e por Guarulhos. Serviços como emissão de passagens, compra de bagagem, alterações de data, podem, agora, ser pagos com PIX de forma presencial.
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A companhia aérea portuguesa TAP vai passar a aceitar pagamentos com PIX nos balcões que ficam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (o Galeão), no Rio de Janeiro.

A medida foi anunciada nesta quarta-feira, 22 de julho, em conjunto com a Adyen, plataforma global de tecnologia financeira que operacionaliza o PIX nos pagamentos à companhia. A previsão é de que haja uma expansão progressiva para outros quinze aeroportos brasileiros onde a TAP também está presente.

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 A TAP já disponibiliza o PIX para pagamentos pelos canais digitais e call centers. Com a novidade, torna-se possível pagar com PIX nos balcões por serviços solicitados de forma presencial, como emissão de bilhetes, alterações de viagens, upgrades de classe e compra de bagagem adicional.

“Investir na modernização da nossa infraestrutura tecnológica nos aeroportos brasileiros é um passo fundamental para elevar a experiência dos nossos clientes. O Brasil é um mercado estratégico, onde os hábitos de pagamento evoluem rapidamente, e esta iniciativa, realizada em conjunto com a Adyen, reforça o nosso compromisso com a inovação", afirma Renato Inácio, CFO da TAP Air Portugal, citado em comunicado de imprensa.

No início deste mês, a TAP lançou a rota entre Lisboa e Curitiba, chegando assim a 14 cidades brasileiras para onde voa a partir de Portugal.

Já o PIX é o modo de pagamento mais popular no Brasil atualmente, movimentando R$ 35,4 trilhões em 2025 e despertando a ira do governo dos Estados Unidos. Em Portugal, o serviço segue em expansão, sendo oferecido por diversas operadoras de pagamento.

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