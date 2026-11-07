Rendas feitas à mão, acessórios de couro, jóias autorais e cachaças premium estão entre os produtos brasileiros que serão apresentados em Lisboa em dezembro. Será a Mostra "Ceará Criativo", de 3 a 6 de dezembro. O evento reunirá produtores, artesãs e empreendedoras do Ceará em uma programação que inclui exposição gratuita, debates e encontros de negócios voltados à entrada de produtos brasileiros no mercado europeu.A iniciativa marca a estreia da Marca Brasil, projeto do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa que pretende apresentar diferentes estados brasileiros por meio de seus produtos, criadores e tradições. O Ceará será o primeiro estado contemplado pela iniciativa, que terá atividades na Embaixada do Brasil e nas instalações da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em Lisboa."A riqueza cultural brasileira pode gerar rendimentos, negócios e oportunidades para quem cria, produz e empreende. Com a Marca Brasil, queremos aproximar os mercados europeus da produção autoral brasileira", afirma Rijarda Aristóteles, presidente do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa e idealizadora da mostra, citada em comunicado enviado ao jornal.A programação começa no dia 3 de dezembro, com o Fórum Mulheres Mercosul-UE, na Embaixada do Brasil. Entre os temas dos debates estão economia criativa, internacionalização de produtos de origem, sustentabilidade e empreendedorismo feminino.Na discussão sobre economia criativa, participam Joaquim Cartaxo, superintendente do Sebrae Ceará; Ana Isabel Pinto Machado, da AICEP Portugal Global; e Angelice Custódio, presidente da Federação das Cooperativas e Associações de Artesãos do Ceará. O painel vai abordar como os saberes tradicionais e a identidade cultural podem ser transformados em produtos competitivos no mercado internacional.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Outro debate será dedicado às denominações de origem, indicações geográficas e canais de distribuição na Europa. Participam Elmo Roberto Aguiar, presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará; Sílvio Carlos Ribeiro Vieira Lima, secretário executivo do Agronegócio do estado; e Paulo Matheus, coordenador do escritório da ApexBrasil para Portugal e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Raquel Lopes, fundadora da Casa Cachaça, falará sobre o posicionamento da bebida brasileira entre os consumidores europeus.O fórum também terá um painel sobre luxo sustentável e economia circular, com a participação do estilista Ivanildo Nunes, de Lucie Gomes, fundadora da Etikway, e de Divaika Kiemba Dina, presidente do Centre Euro Africa. O encerramento será dedicado ao empreendedorismo feminino, com Mar Introini, fundadora do portal The Sustainability.com e líder global do G100 Global Networking.Artesanato e moda brasileira em exposiçãoDepois dos debates, a programação segue com a apresentação dos produtos e a abertura da exposição, que terá as criações de Ivanildo Nunes como destaque e o ateliê Claudia Alencar como marca convidada.Com trabalhos apresentados em desfiles em Paris e criações para o Miss Brasil e produções da TV Globo, o estilista desenvolve peças em parceria com artesãs de diferentes comunidades cearenses. Suas coleções incorporam técnicas tradicionais, como renda de bilros, renda renascença, bordado richelieu e crochê, em propostas de moda contemporânea e de luxo.A exposição será inaugurada no dia 4 de dezembro, nas instalações da ApexBrasil, e estará aberta ao público nos dias 5 e 6. Entre os produtos apresentados estão os acessórios de couro de Espedito Seleiro, as peças de Olé Rendeiras e as joias de Rabelo Joias.A mostra também reúne trabalhos de projetos apoiados pelo Sebrae Ceará, incluindo o crochê de Nova Russas e Jericoacoara, a renda de bilros de Aquiraz, o bordado de Icó e o artesanato de Quixeramobim.No Espaço Marca Brasil, o público poderá conhecer ainda as roupas femininas de Raquel Borghetti, as criações de moda de Antonio Oliver e as joias da Amateh. A seleção inclui também as cachaças premium Aviador, Viçosa Real e Malandrinha, com curadoria da Casa Cachaça.Além da exposição, compradores profissionais terão acesso a reuniões de negócios para conhecer os produtos e estabelecer contato direto com os representantes das marcas. "A autenticidade pode ser uma das maiores vantagens na competitividade internacional. Há um interesse crescente pela autoria, pela origem e pelas pessoas que estão por trás de cada produção", destaca Rijarda Aristóteles.A Mostra Ceará Criativo tem o Sebrae Ceará como principal expositor e conta com o apoio institucional da ApexBrasil em Lisboa, da Embratur, da Embaixada do Brasil junto à CPLP e do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil traz mais de 200 empresas para o Web Summit 2026.Inovação e criatividade: dez startups brasileiras desembarcam em Lisboa para ganhar mercado europeu