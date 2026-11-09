Como já é tradicional, o seminário de internacionalização de empresas marcou o início das atividades do Brasil no Web Summit 2026. No discurso de abertura, o vice-presidente da feira tecnológica, Artur Pereira, afirmou que o Brasil é "parte fundamental do Web Summit".Segundo Pereira, as startups são "a alma" do evento. "É por isso que o evento acontece. Acontece em várias partes do mundo porque nós queremos sempre ajudar as startups a crescer, a conseguir investimentos e a conquistar o mundo", afirmou.O Brasil trouxe este ano 200 startups de diversas áreas, como saúde, educação, finanças, turismo e desenvolvimento de software. O cenário é bastante diferente do registrado na missão de 2018, quando apenas 20 empresas estiveram em Lisboa..Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O número foi lembrado no discurso de Maria Paula Veloso, diretora de negócios da ApexBrasil. "É sempre bom a gente olhar também para o passado, para a gente ver onde a gente chegou até agora, com essa casa cheia, a delegação consistente, com os nossos parceiros, junto aqui ao Sebrae", destacou a diretora, que representou o presidente da entidade, Laudemir Muller, que está na COP 31."A cada edição a gente foi ampliando e consegue trazer cada vez mais startups, uma delegação diversa, especializada, olhando quais temas têm aderência nesse mercado", complementou Maria Paula. Cerca de 15% das empresas da comitiva são das regiões Norte e Nordeste do Brasil, enquanto 45% são lideradas por mulheres.A participação do Brasil, além da comitiva empresarial, é marcada pela presença de entidades estatais. "Temos todos os braços do Executivo aqui", comemorou o embaixador do Brasil em Lisboa, Raimundo Carreiro. "Seria impossível internacionalizar se não houvesse o apoio dentro do Brasil. E aqui está o Estado Brasileiro", destacou Márcio Stefani, diretor financeiro, de Crédito e Captação da Finep, a financiadora estatal de estudos e projetos do Governo brasileiro.O turismo é outra das apostas, com inspiração em Portugal, onde o setor representa 20% do PIB. "A gente vai estar durante todo esse período também da missão, junto com vocês, no estande da Apex, e convidá-los para participar das atividades e olhar mais uma vez o turismo como oportunidade de negócio que não falta espaço para crescer", declarou Roberto Gevaerd, diretor de gestão e inovação da Embratur.Estão presentes no Web Summit a ApexBrasil, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que promove o desenvolvimento dos pequenos negócios no Brasil; o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa pública de tecnologia da informação responsável pelo desenvolvimento e pela gestão de soluções tecnológicas e serviços digitais para a administração pública; além da Embratur. . amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Web Summit. Brasil quer fortalecer posição como “um dos ecossistemas de inovação” .Brasil traz mais de 200 empresas para o Web Summit 2026