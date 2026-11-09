O Brasil trouxe este ano 200 startups de diversas áreas, como saúde, educação, finanças, turismo e desenvolvimento de software.
O Brasil trouxe este ano 200 startups de diversas áreas, como saúde, educação, finanças, turismo e desenvolvimento de software.Foto: Gerardo Santos
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Brasil é "parte fundamental do Web Summit", diz vice-presidente da feira tecnológica

Seminário de internacionalização promovido por entidades do Governo brasileiro marcou o início da missão brasileira no Web Summit em Lisboa.
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Como já é tradicional, o seminário de internacionalização de empresas marcou o início das atividades do Brasil no Web Summit 2026. No discurso de abertura, o vice-presidente da feira tecnológica, Artur Pereira, afirmou que o Brasil é "parte fundamental do Web Summit".

Segundo Pereira, as startups são "a alma" do evento. "É por isso que o evento acontece. Acontece em várias partes do mundo porque nós queremos sempre ajudar as startups a crescer, a conseguir investimentos e a conquistar o mundo", afirmou.

O Brasil trouxe este ano 200 startups de diversas áreas, como saúde, educação, finanças, turismo e desenvolvimento de software. O cenário é bastante diferente do registrado na missão de 2018, quando apenas 20 empresas estiveram em Lisboa.

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O número foi lembrado no discurso de Maria Paula Veloso, diretora de negócios da ApexBrasil. "É sempre bom a gente olhar também para o passado, para a gente ver onde a gente chegou até agora, com essa casa cheia, a delegação consistente, com os nossos parceiros, junto aqui ao Sebrae", destacou a diretora, que representou o presidente da entidade, Laudemir Muller, que está na COP 31.

"A cada edição a gente foi ampliando e consegue trazer cada vez mais startups, uma delegação diversa, especializada, olhando quais temas têm aderência nesse mercado", complementou Maria Paula. Cerca de 15% das empresas da comitiva são das regiões Norte e Nordeste do Brasil, enquanto 45% são lideradas por mulheres.

A participação do Brasil, além da comitiva empresarial, é marcada pela presença de entidades estatais. "Temos todos os braços do Executivo aqui", comemorou o embaixador do Brasil em Lisboa, Raimundo Carreiro. "Seria impossível internacionalizar se não houvesse o apoio dentro do Brasil. E aqui está o Estado Brasileiro", destacou Márcio Stefani, diretor financeiro, de Crédito e Captação da Finep, a financiadora estatal de estudos e projetos do Governo brasileiro.

O turismo é outra das apostas, com inspiração em Portugal, onde o setor representa 20% do PIB. "A gente vai estar durante todo esse período também da missão, junto com vocês, no estande da Apex, e convidá-los para participar das atividades e olhar mais uma vez o turismo como oportunidade de negócio que não falta espaço para crescer", declarou Roberto Gevaerd, diretor de gestão e inovação da Embratur.

Estão presentes no Web Summit a ApexBrasil, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que promove o desenvolvimento dos pequenos negócios no Brasil; o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa pública de tecnologia da informação responsável pelo desenvolvimento e pela gestão de soluções tecnológicas e serviços digitais para a administração pública; além da Embratur.

amanda.lima@dn.pt

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