"O Porto nos chamou e a gente aceitou". Bossa Market terá edição no Norte

O Bossa Market, em contagem regressiva para a edição de Cascais, chega também ao Porto este ano. “É um passo que me enche de entusiasmo, porque significa que o que a gente construiu em Cascais tem força para viajar, se reinventar e criar novas histórias”, conta ao DN Brasil a CEO Fabi Barcelos.O evento será nos dias 18 e 19 de julho, no WOW, em Vila Nova de Gaia. “Será num formato mais intimista, mais pocket, mas com toda a alma que nos define. O Norte tem uma identidade fortíssima, uma cumplicidade com a autenticidade que ressoa muito com o que a gente acredita”, destaca a empresária carioca.No Estoril, a edição deste ano será ainda mais “focada nas famílias”, explica Fabi. “Estou com aquele frio na barriga gostoso de contagem regressiva. Esta vai ser uma edição muito emocionante, muito focada nas famílias.” As crianças poderão aproveitar o espaço kids, “com muitas atividades e um lugar onde as famílias criam memórias juntas”.Entre as atrações musicais, estão confirmados Vitor Kley, Sylvinho Blau Blau e um tributo a Tim Maia “que vai fazer muita gente chorar de emoção”, diz. Também não vai faltar samba e a possibilidade de “viver o Carnaval do Brasil com blocos de carnaval durante um fim de semana inteiro no Estoril”.Segundo a imigrante, “é esse conjunto que faz com que as pessoas saiam de lá diferentes de como chegaram”. O Bossa Market será nos dias 6 e 7 de junho, no Estoril.Aliás, apesar da expansão do evento para o Porto, foi Cascais que a brasileira escolheu para desenvolver os seus projetos no país. “Escolhi Cascais desde que cheguei, em 2009, numa procura muito pessoal por um estilo de vida mais próximo daquele que eu vivia no Rio de Janeiro”, conta.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Com o passar dos anos, viu como a escolha passou a ser também a de muitos brasileiros. “Eu sentia, com muita clareza, que este seria um lugar ideal para continuar a construir os meus projetos”, ressalta.Um dos projetos é o Borabowl, que vende açaí, gelado e frozen yogurt, em que o cliente escolhe os toppings. “A Borabowl nasceu de uma vontade genuína de criar algo ligado aos sabores mais autênticos do Brasil, com os quais já venho trabalhando e me relacionando há alguns anos através dos meus projetos”, afirma.A imigrante celebra que as riquezas culinárias do Brasil estão cada vez mais presentes em Portugal. “Sinto isso na pele todos os dias, e é algo que me emociona profundamente. O Brasil sempre teve uma riqueza gastronómica extraordinária, e hoje é muito bonito ver isso a ganhar espaço e reconhecimento aqui em Portugal”, pontua.Anos depois de trocar as praias do Rio de Janeiro pelas de Cascais, a união entre Brasil e Portugal nos vários projetos mostrou-se mais do que acertada. “Hoje, vejo Cascais como um território muito especial: tem um público que experimenta, que valoriza o que é autêntico e que também empreende com visão e coragem. Sinto que somos unidos aqui de forma muito genuína. Foi aqui, e assim, que os meus projetos criaram raízes. E, quando as raízes são fortes, há espaço para crescer em qualquer direção”, celebra.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.co.Vitor Kley é confirmado na programação do Bossa Market deste ano no Estoril.Brasileira Michele Marques é a primeira chef confirmada do Festival da Comida Continente 2026