TAP anuncia rota para Curitiba

As três capitais da Região Sul do Brasil passarão a ter voos diretos para Portugal. A TAP Air Portugal anunciou nesta segunda-feira, 03 de novembro, uma rota entre Lisboa e Curitiba, no Paraná.O primeiro voo está previsto para 2 de julho de 2026. Serão três frequências semanais — às terças, quintas e sábados — entre a capital portuguesa e o Aeroporto Internacional Afonso Pena. A operação será feita com aeronaves Airbus A330-200, com capacidade para 269 passageiros."O Brasil é um mercado estratégico e de enorme relevância para a nossa operação global. Com a inauguração da nova rota para Curitiba, ampliamos a nossa presença no país", afirmou Carlos Antunes, diretor da TAP para as Américas.Segundo o executivo, a nova operação reforça o compromisso da companhia em aproximar ainda mais Portugal e Brasil. "Queremos estar cada vez mais próximos dos brasileiros, oferecendo uma experiência de viagem diferenciada, com mais conectividade, conforto e eficiência rumo à Europa e além", disse.O governador do Paraná, Ratinho Junior, destacou que o voo direto deve impulsionar o turismo e os negócios no estado. "A nova rota reforça o protagonismo do Paraná no cenário global. Essa ligação direta com Lisboa vai facilitar a vinda de turistas europeus e ampliar as oportunidades de negócios com a Europa", afirmou.A venda das passagens começa em 11 de novembro, mas os preços ainda não foram divulgados. Com o novo destino, a TAP passa a operar voos diretos para 14 cidades brasileiras — o maior número entre as companhias aéreas europeias que atuam no país.amanda.lima@dn.pt.