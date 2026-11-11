O município do Fundão é conhecido internacionalmente pelas boas políticas de integração de imigrantes e pelas cerejas, consideradas umas das melhores do país. Mas a cidade também está em busca de se consolidar como um destino para startups, principalmente brasileiras.Por isso, a aproximação entre empresas brasileiras e o mercado português será o tema de um fórum marcado para a próxima semana no Fundão. O "Intelligent Atlantic Forum" será no dia 19 de novembro, presencialmente e online.No encontro serão discutidas oportunidades de internacionalização, inovação e negócios, além de apresentar estruturas de apoio disponíveis para startups que desejam se estabelecer na cidade. A iniciativa é da consultora Norporgest e da Câmara Municipal do Fundão.O evento será realizado no dia 19 de novembro, das 14h às 18h, no Casino Fundanense, com participação presencial e transmissão ao vivo para o Brasil, das 11h às 15h, no horário de Lisboa. A participação é gratuita, mediante inscrição.Durante o encontro, a Câmara Municipal apresentará o Fundão como uma possível porta de entrada para empresas e startups internacionais. A Norporgest, por sua vez, abordará o acompanhamento oferecido a startups ainda no Brasil, antes da chegada ao mercado português.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! "Ao longo da tarde, a Câmara Municipal do Fundão apresenta o concelho como porta de entrada para empresas e startups internacionais. A Norporgest- Consultores explica como acompanhar as startups ainda no Brasil, antes da chegada a Portugal", consta no comunicado enviado ao DN Brasil.As universidades e associações empresariais parceiras também participarão dos debates, com apresentações sobre talento, conhecimento e a ligação entre o meio acadêmico e o setor empresarial. Os parceiros são a Associação Comercial e Industrial do Concelho do Fundão (ACICF), a Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB), a Universidade da Beira Interior (UBI) e a Universidade Politécnica de Castelo Branco (UPCB).O dia termina uma sessão de networking entre os participantes. A agenda completa, com os nomes dos palestrantes e os horários das intervenções, será divulgada no dia 13 de novembro.As inscrições podem ser feitas aqui. Para acompanhar a transmissão online, os participantes também precisam se inscrever. O link de acesso será enviado por e-mail..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil e Portugal discutem inteligência artificial e negócios na Aveiro Tech Week.Maioria de mulheres, foco em IA, clima e ambiente: as 20 startups brasileiras selecionadas para programa em Lisboa