Marcela Valença, que lidera as operações do Cais do Porto.
Marcela Valença, que lidera as operações do Cais do Porto. Foto: Gerardo Santos
Negócios BR

Brasil e Portugal discutem inteligência artificial e negócios na Aveiro Tech Week

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas.
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A aproximação entre os ecossistemas de inovação do Brasil e de Portugal estará no centro de um encontro marcado para 17 de novembro, em Aveiro. A cidade portuguesa é conhecida por ser um polo de tecnologia, com muitos brasileiros que encontram em Aveiro um ambiente de inovação.

Durante a semana Aveiro Tech Week 2026, o Brasil terá um dia especial.A iniciativa que pretende aproximar empreendedores, investidores e profissionais dos ecossistemas de inovação brasileiro e português. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas.

Promovido pelo Cais do Porto, o encontro será realizado no Parque de Exposições de Aveiro, a partir das 10h. De acordo com comunicado enviado ao DN Brasil, os temas centrais serão a inovação, a inteligência artificial (IA), as oportunidades de negócios e a cooperação internacional.

A programação começa com o credenciamento dos participantes, às 10h. Às 10h30, está prevista a abertura institucional, com Pierre Lucena, presidente do Porto Digital e do Cais do Porto; Diego Araujo Campos, representante da Embaixada do Brasil em Portugal; e Pedro Almeida, representante da Câmara Municipal de Aveiro.

Às 11h, será realizada a mesa-redonda "Ambientes de Inovação e Inteligência Artificial para uma Nova Agenda de Cooperação entre Brasil e Portugal". O debate contará com Pierre Lucena, Diego Araujo Campos e Yves Nogueira, CEO da Di2win no Brasil e em Portugal.

Outro destaque será a apresentação de soluções tecnológicas desenvolvidas por 22 empresas incubadas pelo Cais do Porto. As demonstrações estão previstas para ocorrer entre as 11h e as 13h, com o objetivo de apresentar projetos e aproximar empresas de potenciais parceiros e investidores.

Formação e networking

A iniciativa também terá uma programação de formação e capacitação, com atividades voltadas para profissionais, educadores e empreendedores. Entre os temas estão inteligência artificial e fluência em IA, além de um curso de inteligência artificial destinado a docentes.

A agenda inclui ainda uma palestra sobre governança de dados, um workshop sobre LinkedIn e posicionamento profissional, lançamentos de livros e oportunidades de networking. O evento pretende fortalecer as relações entre os dois países nos setores de tecnologia e inovação, criando oportunidades de colaboração, intercâmbio de conhecimento e desenvolvimento de negócios. As inscrições podem ser feitas aqui.

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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