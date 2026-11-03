A aproximação entre os ecossistemas de inovação do Brasil e de Portugal estará no centro de um encontro marcado para 17 de novembro, em Aveiro. A cidade portuguesa é conhecida por ser um polo de tecnologia, com muitos brasileiros que encontram em Aveiro um ambiente de inovação.Durante a semana Aveiro Tech Week 2026, o Brasil terá um dia especial.A iniciativa que pretende aproximar empreendedores, investidores e profissionais dos ecossistemas de inovação brasileiro e português. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas.Promovido pelo Cais do Porto, o encontro será realizado no Parque de Exposições de Aveiro, a partir das 10h. De acordo com comunicado enviado ao DN Brasil, os temas centrais serão a inovação, a inteligência artificial (IA), as oportunidades de negócios e a cooperação internacional.A programação começa com o credenciamento dos participantes, às 10h. Às 10h30, está prevista a abertura institucional, com Pierre Lucena, presidente do Porto Digital e do Cais do Porto; Diego Araujo Campos, representante da Embaixada do Brasil em Portugal; e Pedro Almeida, representante da Câmara Municipal de Aveiro.Às 11h, será realizada a mesa-redonda "Ambientes de Inovação e Inteligência Artificial para uma Nova Agenda de Cooperação entre Brasil e Portugal". O debate contará com Pierre Lucena, Diego Araujo Campos e Yves Nogueira, CEO da Di2win no Brasil e em Portugal.Outro destaque será a apresentação de soluções tecnológicas desenvolvidas por 22 empresas incubadas pelo Cais do Porto. As demonstrações estão previstas para ocorrer entre as 11h e as 13h, com o objetivo de apresentar projetos e aproximar empresas de potenciais parceiros e investidores.Formação e networkingA iniciativa também terá uma programação de formação e capacitação, com atividades voltadas para profissionais, educadores e empreendedores. Entre os temas estão inteligência artificial e fluência em IA, além de um curso de inteligência artificial destinado a docentes.A agenda inclui ainda uma palestra sobre governança de dados, um workshop sobre LinkedIn e posicionamento profissional, lançamentos de livros e oportunidades de networking. O evento pretende fortalecer as relações entre os dois países nos setores de tecnologia e inovação, criando oportunidades de colaboração, intercâmbio de conhecimento e desenvolvimento de negócios. As inscrições podem ser feitas aqui..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Empresa de tecnologia recruta brasileiros para trabalhar em Portugal e anuncia mais de 100 vagas no Web Summit.Aveiro Tech Week terá Dia do Brasil em novembro e reforça ponte tecnológica entre os dois países