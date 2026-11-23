Olhar para Portugal além de Lisboa, Porto, Aveiro e Braga, cidades já conhecidas por investimentos de brasileiros. É um dos objetivos da cidade do Fundão, distante pouco mais de 250 km da capital.Como parte desse plano de desenvolvimento, o município anunciou dois novos investimentos para 2027, que, juntos, deverão ultrapassar 50 milhões de euros e criar mais de 400 empregos. O anúncio foi feito durante o Intelligent Atlantic Forum 2026, promovido pela consultora Norporgest.Os projetos estão ligados aos setores de robótica, produção de baterias para automóveis e desenvolvimento de robôs de apoio à produção industrial. Segundo anunciou no evento o presidente da Câmara Municipal do Fundão, Miguel Gavinhos, as iniciativas já têm financiamento comunitário aprovado e aprovação prévia do município.O Fundão é reconhecido em Portugal e também internacionalmente como exemplo de integração de imigrantes e uma cidade aberta ao mundo. “Nós achamos que ganhamos mais abrindo-nos ao mundo", defendeu Gavinhos.O anúncio está alinhado com a estratégia apresentada durante o fórum: posicionar a Beira Interior como uma alternativa para empresas do Brasil interessadas em expandir suas operações para a Europa. A iniciativa também resultou na assinatura de um protocolo de cooperação entre os organizadores e parceiros institucionais para aproximar investidores brasileiros do Fundão e da região.No Intelligent Atlantic Forum 2026, Pedro Monteiro, diretor da Norporgest, destacou que os apoios europeus a fundo perdido podem chegar a 50% a 60% no interior, enquanto no litoral ficam, em geral, entre 30% e 40%. A menor concorrência pelos recursos também foi apontada como uma vantagem para quem pretende instalar um negócio na região.A oferta de mão de obra qualificada foi apresentada como outro argumento de atração do investimento brasileiro. A Universidade da Beira Interior (UBI) e a Universidade Politécnica de Castelo Branco (UPCB) mostraram possibilidades de colaboração com empresas, incluindo cursos técnicos com estágios em ambiente empresarial e programas de formação desenvolvidos de acordo com as necessidades dos investidores.A UBI anunciou ainda três iniciativas para aproximar a academia do setor produtivo: uma rede de laboratórios para projetos conjuntos entre universidade, indústria e comunidade, um regime de patent box para startups e um programa de internacionalização de empresas emergentes.Cases de sucessoUm dos exemplos apresentados no fórum foi o da Tecnoveg, empresa brasileira que instalou uma fábrica em Belmonte, na Beira Interior. Em participação por videoconferência, o sócio Hugo De Faveri explicou que a escolha de Portugal esteve relacionada ao acesso ao mercado europeu, às oportunidades de investigação e aos custos de instalação no interior.A empresa, que atua no Brasil há 16 anos, produz resinas de origem vegetal, sobretudo a partir do óleo de rícino, utilizadas em aplicações como impermeabilização, construção e adesivos industriais. Em Portugal, desenvolve projetos de investigação com universidades e institutos técnicos, inclusive para substituir resinas de origem fóssil.A sessão, apresentada presencialmente e também transmitida pelo Youtube, reuniu mais de 300 pessoas. Além da discussão sobre investimento, foram sanadas dúvidas sobre vistos e a lei migratória do país.. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Fundão recebe fórum para aproximar empresas e startups brasileiras de Portugal.Seguradora em Portugal busca ampliar presença entre investidores brasileiros de alta renda