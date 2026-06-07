Evento online simultâneo entre Brasil e Portugal discute cooperação e excelência luso-brasileira

As potencialidades do acordo Mercosul-União Europeia (UE), o futuro do trabalho e da ciência, os desafios acadêmicos e científicos e a reinvenção dos negócios na era da inteligência artificial — tudo isso no contexto luso-brasileiro. Esses serão alguns dos temas do 1º Fórum da Excelência Luso-Brasileira, "com foco na valorização do talento, na internacionalização e na construção de soluções conjuntas entre Portugal e Brasil".O evento será simultâneo, com transmissão a partir do Porto e de São Paulo, no dia 15 de junho. A participação é gratuita e 100% online, com início às 14h (horário do Porto) e às 10h (horário de São Paulo). A promoção é da Sociedade Luso-Brasileira de Excelência (SELB).O tema dos negócios estará em destaque, com quatro palestras e uma mesa-redonda. A primeira será "Enquadramento estratégico das oportunidades atuais da economia luso-brasileira", com Igor Lopes, diretor de Relações Internacionais da SELB. Em seguida, Luiz Fernandes, conselheiro da entidade, abordará o tema "Potencial das parcerias entre startups luso-brasileiras".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Otacílio Soares, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, falará sobre "Cooperação empresarial luso-brasileira na prática". Já a mesa-redonda terá como tema "Acordo Mercosul/UE: um oceano de oportunidades para a economia luso-brasileira" e contará com a participação de todos os palestrantes.Outros títulos de palestras são "A vantagem de ter a diversidade no DNA da natureza luso-brasileira", "O otimismo dos estudantes do ensino profissionalizante e superior" e "Reinventando negócios com IA na prática luso-brasileira".A SELB destaca a importância da proximidade entre os dois países diante do contexto internacional. "Em um contexto global exigente, a iniciativa afirma-se como uma plataforma para pensar o presente e projetar o futuro das relações luso-brasileiras, com base na inovação, na qualificação e na proximidade entre as comunidades". As inscrições e detalhes da programação estão aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Alterações climáticas: Brasil e Portugal querem "criar capacidade de deixar às gerações futuras uma sociedade mais resiliente" .Apex Brasil traz o cooperativismo a Portugal. "É a forma de colocar os pequenos no comércio internacional"