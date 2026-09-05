Mais de três mil estudantes do Brasil estão estudando na Universidade de Coimbra, em programas de mobilidade. A cada ano letivo, a universidade se consolida como um dos principais destinos para quem é do Brasil e quer ter uma experiência de estudar em Portugal.Em entrevista à agência Lusa, o vice-reitor João Nuno Calvão da Silva, disse que grande parte está nos cursos de Direito. "Os brasileiros procuram muito a faculdade de Direito e assim também os países lusófonos em geral, porque o Direito dessas paragens é de matriz portuguesa. E muitas das vezes foi mesmo feito por mestres da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra”, revelou Calvão da Silva.Nesta semana, foram realizados eventos de recepção dos novos estudantes. Em Coimbra, a comunidade estudantil é organizada e conta, inclusive, com uma associação representativa. É a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros (APEB), que organiza diversas iniciativas de integração e apoio.Ainda de acordo com o vice-reitor, a universidade está em um momento de “recorde histórico” de estudantes estrangeiros em Coimbra. Os números ainda não estão consolidados, mas já existe o dado de 120 nacionalidades.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Além do Brasil, outros países de língua portuguesa procuram a universidade, como de Cabo Verde e Angola. Mas a reitoria quer maior presença da África. “É uma pena que não possamos ter mais, porque, muitas vezes, eles não têm condições para aqui estar mais, não obstante aquilo que o Estado português vai permitindo, de terem as propinas mais baixas do que outros estudantes internacionais. E também se dá a situação de não podermos fazer reserva de lugares, por uma questão de equidade e de igualdade de oportunidades, têm de ir a concurso uns com os outros”, argumentou João Nuno Calvão da Silva.Alunos internacionais chegam a pagar até três vezes mais para estudar na universidade. Já em Lisboa, no curso de Direito, a união de estudantes brasileiros conseguiu uma redução de 50% no valor.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Qual é o retrato da população brasileira residente em Portugal? Número atualizado chega a 574.195 cidadãos.Brasileiro disputa direção de núcleo de Direito na Universidade de Coimbra. "Racismo tem sido presente"