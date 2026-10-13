Profissionais brasileiros de diferentes áreas têm buscado em Portugal uma formação executiva para desenvolver habilidades de liderança e conhecer novas metodologias de gestão. Recentemente, um grupo de 300 executivos e executivas participou de uma formação imersiva em Lisboa, no ISCTE, com esse propósito.A carioca Maria Clara Schuabb, de 30 anos, foi uma das participantes. "Eu sou uma líder nova. Então, eu entendi que era o momento de me questionar, investir esse tempo para olhar para dentro e entender onde eu posso me desenvolver", explica ao DN Brasil.Maria Clara recebeu uma bolsa de 50% do Laiob - a empresa brasileira parceira do ISCTE - enquanto os outros 50% foram pagos pela empresa em que trabalha. "É já uma primeira conquista. Porque você participar de um processo seletivo, receber, ser contemplada com a bolsa também é uma vitória, sem contar que sou a primeira pessoa da minha família a fazer um curso fora do país", comemora.A turma reúne profissionais de diferentes áreas e gerações. Rodolfo Carmini, de 45 anos, tem 26 anos de atuação no mercado financeiro. Hoje, é dono de uma empresa que oferece serviços de pagamento internacional. "É importante ter esse olhar de fora", comenta o empresário..Para Rodolfo, com bolsa de 100%, a experiência também representa uma conquista. "Eu não tive essa oportunidade quando eu era mais novo. Eu sou do interior, de Campos do Jordão, e fui para São Paulo com uma mega dificuldade. Meus pais não me ajudaram e me fiz sozinho na vida profissional e familiar. A vida dos meus filhos já é diferente", relata.O curso é resultado de uma parceria entre o ISCTE Executive Education, de Lisboa, e a empresa brasileira Laiob. "Nossa missão é tornar a educação possível para o maior número de brasileiros", explica ao jornal a CEO e fundadora do Laiob, Luísa Vilela.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A parceria começou em 2022, com apenas 24 participantes, e tem crescido a cada ano. Atualmente, mais de 600 executivos brasileiros já participaram do programa. "É muito gratificante essa sensação de que a gente tem crescido, que estamos indo para o lugar certo e que continuamos fazendo aquilo que nos motiva lá de trás, que é tornar possível o acesso à educação para um maior número de pessoas", comemora.Um dos aspectos que mais chamaram a atenção dos participantes foi a combinação entre teoria e prática. Segundo Carlos Jerónimo, professor e coordenador de programas no ISCTE Executive Education, esse é um dos segredos do sucesso."O mais importante de tudo é o real life learning, que é um dos chavões do Executive Education, em que nós não ensinamos apenas teoria. Nós trazemos pessoas, o corpo docente são pessoas de mercado, que trazem experiências, mostram problemas atuais e como é que eles resolvem", explica ao jornal. "Concebemos estes cursos com visitas a empresas e, portanto, aulas muito práticas, exemplos muito atuais", complementa. O curso teve duração de duas semanas, e uma nova turma deverá ocorrer no próximo ano.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Em Portugal há muito medo de errar": português cria agência para trazer o dinamismo do marketing brasileiro.“Não poderia ser outro lugar”: Martha Leonardis, ex-sócia do BTG Pactual expande empresa para Lisboa