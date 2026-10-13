Para muitos, é a primeira vez fora do Brasil. Apoio com bolsas de até 100% ajudam a transformar o sonho em realidade.
Para muitos, é a primeira vez fora do Brasil. Apoio com bolsas de até 100% ajudam a transformar o sonho em realidade.Foto: Gerardo Santos
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Brasileiros buscam formação executiva em Portugal para impulsionar a carreira

Programa inclui aulas intensivas e visitas em empresas.
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Profissionais brasileiros de diferentes áreas têm buscado em Portugal uma formação executiva para desenvolver habilidades de liderança e conhecer novas metodologias de gestão. Recentemente, um grupo de 300 executivos e executivas participou de uma formação imersiva em Lisboa, no ISCTE, com esse propósito.

A carioca Maria Clara Schuabb, de 30 anos, foi uma das participantes. "Eu sou uma líder nova. Então, eu entendi que era o momento de me questionar, investir esse tempo para olhar para dentro e entender onde eu posso me desenvolver", explica ao DN Brasil.

Maria Clara recebeu uma bolsa de 50% do Laiob - a empresa brasileira parceira do ISCTE - enquanto os outros 50% foram pagos pela empresa em que trabalha. "É já uma primeira conquista. Porque você participar de um processo seletivo, receber, ser contemplada com a bolsa também é uma vitória, sem contar que sou a primeira pessoa da minha família a fazer um curso fora do país", comemora.

A turma reúne profissionais de diferentes áreas e gerações. Rodolfo Carmini, de 45 anos, tem 26 anos de atuação no mercado financeiro. Hoje, é dono de uma empresa que oferece serviços de pagamento internacional. "É importante ter esse olhar de fora", comenta o empresário.

"Concebemos estes cursos com visitas a empresas e, portanto, aulas muito práticas, exemplos muito atuais".
"Concebemos estes cursos com visitas a empresas e, portanto, aulas muito práticas, exemplos muito atuais".Foto: Gerardo Santos

Para Rodolfo, com bolsa de 100%, a experiência também representa uma conquista. "Eu não tive essa oportunidade quando eu era mais novo. Eu sou do interior, de Campos do Jordão, e fui para São Paulo com uma mega dificuldade. Meus pais não me ajudaram e me fiz sozinho na vida profissional e familiar. A vida dos meus filhos já é diferente", relata.

O curso é resultado de uma parceria entre o ISCTE Executive Education, de Lisboa, e a empresa brasileira Laiob. "Nossa missão é tornar a educação possível para o maior número de brasileiros", explica ao jornal a CEO e fundadora do Laiob, Luísa Vilela.

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A parceria começou em 2022, com apenas 24 participantes, e tem crescido a cada ano. Atualmente, mais de 600 executivos brasileiros já participaram do programa. "É muito gratificante essa sensação de que a gente tem crescido, que estamos indo para o lugar certo e que continuamos fazendo aquilo que nos motiva lá de trás, que é tornar possível o acesso à educação para um maior número de pessoas", comemora.

Um dos aspectos que mais chamaram a atenção dos participantes foi a combinação entre teoria e prática. Segundo Carlos Jerónimo, professor e coordenador de programas no ISCTE Executive Education, esse é um dos segredos do sucesso.

"O mais importante de tudo é o real life learning, que é um dos chavões do Executive Education, em que nós não ensinamos apenas teoria. Nós trazemos pessoas, o corpo docente são pessoas de mercado, que trazem experiências, mostram problemas atuais e como é que eles resolvem", explica ao jornal. "Concebemos estes cursos com visitas a empresas e, portanto, aulas muito práticas, exemplos muito atuais", complementa. O curso teve duração de duas semanas, e uma nova turma deverá ocorrer no próximo ano.

amanda.lima@dn.pt

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