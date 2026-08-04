Empresas brasileiras interessadas em expandir para Portugal e a Europa terão um espaço dedicado a estratégias de internacionalização, investimentos e networking no próximo dia 7 de agosto. A 10ª edição do Atlantic Connection, promovido pela Atlantic Hub, sediada em Portugal, será realizada em São Paulo.O evento ocorrerá no World Trade Center São Paulo e reunirá empresários, investidores e especialistas do ecossistema luso-brasileiro para discutir oportunidades de negócios em Portugal e no mercado europeu. "É sempre um evento que eu converso muito com todos os empresários, tiro todas as dúvidas, são uns 200 empresários que realmente estão em busca de entender mais sobre Portugal e sempre geram-se muitos negócios", conta ao DN Brasil Eduardo Migliorelli, CEO e o fundador da Atlântic.O encontro é realizado em um contexto considerado favorável para a expansão internacional de empresas brasileiras, entendem os organizadores. A entrada em vigor do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE), em maio deste ano, abriu novas possibilidades para companhias que pretendem ampliar a presença no mercado europeu. Este é um dos temas que estará no centro dos debates.Ao longo da tarde, a programação contará com painéis sobre o mercado europeu, apresentações de casos de empresas brasileiras que internacionalizaram suas operações para Portugal. O evento ainda terá sessões de networking e análises sobre os setores com maior potencial de crescimento na Europa, como tecnologia, agronegócio, saúde e serviços.Entre os palestrantes confirmados estão Augusto Lins, fundador da Stone, e Carlos Antunes, diretor da TAP Air Portugal, além de outros representantes do ecossistema empresarial de Portugal e do Brasil. Segundo o CEO, "os portugueses e a Europa sabem que o Brasil é um país com empresários que tem sangue nos olhos, que tem muita inovação, tecnologia para ajudar o ecossistema europeu".A programação foi desenvolvida para empresários que já estão em processo de internacionalização ou desejam compreender as etapas necessárias para expandir os negócios de forma estruturada. Portugal tem sido apontado como uma das principais portas de entrada para empresas brasileiras na Europa por diversos fatores.Alguns deles são a estabilidade jurídica, da infraestrutura, dos incentivos ao investimento estrangeiro e do acesso ao mercado europeu, que reúne cerca de 450 milhões de consumidores. A proximidade cultural e o idioma comum também são apontados como fatores que facilitam a adaptação das empresas ao novo mercado.O Atlantic Connection 2026 terá programação entre 13h e 20h, no World Trade Center São Paulo. As inscrições podem ser feitas pelo site da Atlantic Hub.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa abre inscrições para alunos estrangeiros e aceita nota do ENEM.Startups de turismo têm até 31 de julho para concorrer a programa entre Brasil e Portugal