Marcela Valença, que lidera as operações do Cais do Porto.
Marcela Valença, que lidera as operações do Cais do Porto. Foto: Gerardo Santos
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Aveiro Tech Week terá Dia do Brasil em novembro e reforça ponte tecnológica entre os dois países

Programação especial no primeiro dia do evento será organizada pelo Cais do Porto e pelo Porto Digital, em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro.
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Aveiro volta a ser a capital tecnológica do país em novembro, com a particopação do Brasil. A 7ª edição da Aveiro Tech Week está confirmada para os dias 16 a 22 de novembro. O primeiro dia dos trabalhos será dedicado à inovação brasileira.

A programação especial está sob curadoria do Cais do Porto e do Porto Digital, em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro. "O chamado Dia do Brasil pretende aproximar os ecossistemas de inovação dos dois países e criar oportunidades de conhecimento, negócios e networking entre empreendedores, empresas e profissionais brasileiros e portugueses", destaca o Cais do Porto.

A Aveiro Tech Week reúne startups, empreendedores e público geral em uma programação que combina conferências, workshops, hackathons e demonstrações para discutir e experimentar o futuro das cidades. A iniciativa ocorre logo após o Web Summit Lisboa e o REC’n’Play, conectando dois importantes ecossistemas de inovação.

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Esta relação não é nova. Em 2022, durante a Aveiro Tech Week, aconteceu o Brazil Tech Days, promovido pelo Porto Digital. Na ocasião, uma missão com mais de 25 investidores e empresários brasileiros foi a Aveiro para conhecer o ecossistema local e explorar oportunidades de investimento. Também naquele período foi formalizado o protocolo de intenções entre a Câmara de Aveiro e o Porto Digital do Recife.

Mais recentemente, em novembro de 2025, o Brazil Tech Days voltou a ocorrer em Aveiro. Segundo a Câmara Municipal, o evento reforçou a cooperação tecnológica entre os dois países e coincidiu com a chegada de 14 empresas brasileiras ao Programa de Internacionalização do Cais do Porto. Mais informações sobre a programação deste ano e as inscrições em breve.

amanda.lima@dn.pt

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