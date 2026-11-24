O mercado de carros usados em Portugal e Espanha está no centro dos planos de expansão europeia da brasileira Auto Action. A empresa pretende alcançar 31% de participação no mercado ibérico até 2030 e aumentar o volume de aproximadamente 500 para mais de 2.200 transações mensais nos próximos cinco anos.Ao DN Brasil, Alexandre Berger, diretor de Expansão Internacional e Desenvolvimento de Novos Mercados da empresa, explica como chegar a esta meta. "Mais do que uma quota fechada, é uma direção. Partimos de fundamentos do mercado ibérico que jogam a favor: um parque automóvel que envelhece a cada ano que passa e concessionários que querem profissionalizar a gestão dos usados", destaca.A empresa afirma ao jornal preferir não revelar o montante do investimento. "Não divulgamos publicamente o montante do investimento. O que podemos adiantar é que Portugal e Espanha são mercados prioritários no plano de expansão europeu, e o investimento acompanha essa ambição", diz.Para chegar ao número de passar de cerca de 500 para mais de 2.200 transações mensais em cinco anos, será utilizada é uma combinação de estratégias. "Vem das três frentes em simultâneo, e é essa combinação que torna o número sustentável: entrada de novos clientes parceiros, aprofundamento do serviço junto de quem já trabalha conosco e, naturalmente, parceiros que hoje dependem de intermediários e procuram uma alternativa", detalha.Portugal e depois EspanhaPortugal foi a porta de entrada da Auto Action na Europa e serviu como uma espécie de laboratório para a expansão internacional. A experiência no país permitiu à empresa compreender as particularidades do setor e adaptar o modelo de negócio antes de avançar para Espanha.Segundo Alexandre Berger, o mercado português apresenta diferentes operadores e formatos de negócios entre empresas (B2B). Por isso, a estratégia não foi tentar substituir os modelos existentes de forma abrupta, mas conquistar parceiros. "Aprendemos a lidar com essas condições, quase culturais, do mercado: em vez de tentar impor um modelo, passamos a atrair os clientes parceiros pelos nossos diferenciais e pela transparência na forma de operar, comprar e vender viaturas entre entidades", detalha.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Essa experiência foi também um ponto de partida para a entrada no mercado vizinho. "Essa lição de entrar pela transparência, não pela rutura, moldou a forma como abordamos Espanha", acrescenta. Os países também possuem diferenças territoriais. !Espanha tem escala e um mercado de usados muito dinâmico; Portugal deu a maturidade operacional para lá entrarmos melhor preparados. Não os vemos em competição, vemo-los como fases de um mesmo percurso ibérico", argumenta.Uso de IAA tecnologia é um dos pilares da estratégia de crescimento. Entre as ferramentas já utilizadas está um sistema de inteligência artificial que analisa fotografias dos veículos, identifica danos na lataria e estima os custos de reparação. O cálculo considera tabelas de preços fornecidas pelo próprio cliente, ajudando o comprador a avaliar o estado do carro e a determinar quanto está disposto a pagar.A empresa também está a adaptar para os mercados europeus outras soluções já utilizadas no Brasil, incluindo ferramentas de inteligência artificial para detectar avarias. Essa tecnologia está atualmente em fase piloto, com previsão de estar totalmente operacional até ao final de 2026.Outra visão é uma transformação no setor automóvel, marcada pelo envelhecimento do parque de veículos e pela procura de soluções mais eficientes para avaliar, comprar e vender carros usados. A empresa aposta na digitalização dos processos e na redução da dependência de intermediários para conquistar espaço junto das concessionárias.Apesar dos planos de expansão, a Auto Action não pretende associar o aumento das transações a um crescimento proporcional do número de funcionários. A empresa defende que a inteligência artificial deve assumir "tarefas repetitivas e operacionais", permitindo que os profissionais se concentrem no relacionamento com os parceiros e nas decisões comerciais.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Seguradora em Portugal busca ampliar presença entre investidores brasileiros de alta renda.Empresas brasileiras buscam expandir franquias em Portugal