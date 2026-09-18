Uma frase portuguesa comum é "unir o melhor dos mundos". É o que pretende fazer Nuno Pinhel na publicidade, com a criação da agência VRTX. "Eu acabo por misturar um pouquinho porque há coisas que acrescem muito valor em cada um dos mercados, Brasil e Portugal", conta ao DN Brasil.Vivendo entre os dois países com a família, o português tem experiência tanto no Brasil quanto em Portugal, onde já teve contas como a da Sonae, dona da marca Continente. Ao mesmo tempo, sempre teve o desejo de empreender e viu no Brasil um caminho a ser percorrido: um país onde gosta de viver, onde estuda (MBA na Universidade de São Paulo) e onde quer crescer."Sempre achei muito avançado o mercado publicitário do Brasil, muito dinâmico também e tinha a certeza que também iria evoluir muito a nível de marketing", explica. O principal diferencial, segundo ele, está na abordagem ao cliente, que considera ser "mais próxima" das pessoas, diferentemente de Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Mas o principal é não ter medo de arriscar, uma característica do mercado brasileiro que quer consolidar deste lado do oceano. "As empresas portuguesas têm muito medo de errar e testar. Eu quero trazer esse dinamismo e a possibilidade de existir um avanço superior ao que neste momento acontece também em Portugal a nível de agências e de parceria também com os clientes", destaca.Nuno Pinhel também quer apostar na transparência com os clientes. "Não quero que façamos coisas só porque o cliente quer muito, só por capricho ou por vaidade, por exemplo, nós queremos objetivos cumpridos", analisa. Nesta fase, o principal segmento com que a agência trabalha é o de bem-estar, um mercado em crescimento nos dois países.Com a dupla experiência, o objetivo é atender empresas brasileiras interessadas em entrar no mercado português e vice-versa, além de empresas ou profissionais ligados à saúde e ao bem-estar, como psicólogos, cirurgiões, clínicas de estética, entre outros.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“Não poderia ser outro lugar”: Martha Leonardis, ex-sócia do BTG Pactual expande empresa para Lisboa.Brasil deve quebrar recorde de turistas estrangeiros. "Credibilidade para fora" ultrapassa momento político, diz presidente da Embratur