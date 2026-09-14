Edição do ano passado reuniu mais de 15.000 pessoas.
Edição do ano passado reuniu mais de 15.000 pessoas.Foto: Leonardo Negrão
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Brasil Origem Week Lisboa e Chocolat Festival voltam a Lisboa em outubro

Eventos terão entrada gratuita e vão ocorrer em conjunto, na Cordoaria Nacional, entre 09 e 11 de outubro.
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Chocolate e brasilidade, uma combinação irresistível, vão marcar três dias do mês de outubro em Lisboa. É a Brasil Origem Week, que volta à capital portuguesa após o sucesso da primeira edição, realizada no ano passado. A programação será integrada ao Chocolat Festival e será realizada na Cordoaria Nacional.

"Com entrada gratuita, o evento volta a colocar em destaque a origem, a qualidade e a diversidade dos produtos brasileiros, num programa que inclui degustações, workshops, palestras e debates ao longo dos três dias", destaca o comunicado de imprensa. A feira será realizada entre os dias 9 e 11 de outubro.

O propósito continua o mesmo: apresentar o melhor do Brasil em Lisboa. Essa é uma das missões do empresário Marco Lessa. "A edição de 2025, em Lisboa, superou todas as nossas expectativas, com mais de 15 mil pessoas a passar pelo evento. Isso mostra a força que o Brasil tem junto do público português e reforça o nosso propósito de continuar a trazer produtores brasileiros de excelência para mais perto de quem os quer conhecer", afirma Marco Lessa, idealizador da Brasil Origem Week e do Chocolat Festival.

A programação inclui workshops conduzidos por especialistas, palestras e debates sobre temas como origem, sustentabilidade e valorização dos produtores. E o melhor: será possível experimentar produtos brasileiros de norte a sul do país. Na sexta-feira, a feira abre as portas às 14h e encerra às 20h. Já nos dias 10 e 11, as atividades começam mais cedo, às 10h, e termina às 20h.

Mais detalhes sobre o Brasil Origem Week serão divulgados em breve. A edição anterior do evento ocorreu no Porto, em abril, no Palácio da Bolsa, dando ainda mais destaque à programação.

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