Quando algum estrangeiro pensa em comida brasileira, os pratos mais óbvios podem ser a feijoada e a coxinha, acompanhadas de uma caipirinha. Ou, mais recentemente, a tapioca e o açaí, que conquistaram o mundo. Mas a culinária do país é muito mais do que esses pratos.É isso que vai mostrar a segunda edição do Brasil Origem Week em Lisboa, que será realizada esta semana na capital portuguesa. De sexta-feira, 9 de outubro, até domingo, 11 de outubro, a Cordoaria Nacional será palco de sabores diversos do Brasil.“Queremos proporcionar uma verdadeira viagem pelo Brasil através dos sabores. Teremos chefs de diferentes regiões e ingredientes ainda pouco conhecidos em Portugal. É uma oportunidade para descobrir que não existe uma única gastronomia brasileira, mas muitas”, afirma Marco Lessa, idealizador do Brasil Origem Week e do Chocolat Festival, citado em comunicado. A entrada no evento é gratuita.Entre os pratos regionais e tipicamente brasileiros estão o acarajé baiano, o bolo de rolo pernambucano, a mandioca e o tucupi. Dezenas de opções culinárias estarão disponíveis aos participantes.Além das empreendedoras e empreendedores presentes no evento, a gastronomia também será destaque nas aulas de culinária. A atividade é uma das mais prestigiadas da programação de cada edição.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Nesta edição, entre os chefs presentes estarão o pernambucano Marcos Monteiro, que apresenta o Doce Entrelaçar de Cacau, uma versão de chocolate do tradicional bolo de rolo; Ana Carolina Miranda, chef do restaurante Cícero, em Lisboa, que leva uma combinação de camarão, mandioca, tucupi e coentro; e Carol Brito, que apresenta o acarajé, um dos símbolos da gastronomia da Bahia.A viagem segue pela Amazônia, com Cidália França, que apresenta a tapioca, e Emanuel Sávio, ex-participante do MasterChef Brasil, que recupera sabores afetivos com a cocada cremosa. A chef Ivanna Limonge leva à mesa a canjiquinha com costelinha.Como a edição do Brasil Origem Week ocorre junto com o Chocolat Festival, o chocolate terá destaque. O mestre chocolateiro Pedro Araújo propõe uma harmonização entre chocolate e vinho, enquanto a chef Carolina Sales ensina a preparar um brigadeiro de laranja. Variados chocolates brasileiros ainda estarão disponíveis para degustação e compra.A programação ocorre das 10:00 às 20:00, nos dias 9, 10 e 11 de outubro, na Cordoaria Nacional, na Avenida da Índia, em Lisboa. A entrada é gratuita.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil Origem Week Lisboa e Chocolat Festival voltam a Lisboa em outubro