Startups brasileiras interessadas em participar do ecosistema português têm uma oportunidade. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com o Sebrae, abriu o processo de seleção para o ciclo 2027 do Programa de Incubação de Startups em Lisboa. A iniciativa pretende preparar empresas brasileiras de base tecnológica para entrar e expandir negócios em Portugal e em outros mercados europeus. Tanto a Apex quanto o Sebrae possuem escritórios na capital portuguesa.As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 18 de setembro de 2026, às 23h (horário de Brasília). Nesta primeira fase, serão selecionadas até 40 startups para uma etapa de exploração estratégica. Serão realizadas entrevistas online entre setembro e outubro. Depois de sessões de preparação e uma rodada de avaliação, as 20 empresas mais bem classificadas avançarão para as etapas seguintes.De acordo com o regulamento, para estar apta no processo de seleção, a startup precisa ser de base tecnológica, ter uma solução escalável e um modelo de negócio inovador. É ainda obrigatório apresentar potencial para abrir operação em Portugal ou em outro país europeu. Entre outras regras estão ter MVP, produto ou solução própria pronta para comercialização, CNPJ e operação no Brasil. Empresas que estejam apenas na fase de ideação não serão aceitas na seleção. Outro requisito eliminatório é ter gerado faturamento ou recebido investimento entre junho de 2025 e junho de 2026.A seleção levará em conta fatores como maturidade do negócio, faturamento, investimentos recebidos, experiência internacional, capacidade de internacionalização do produto e tração comercial em Portugal e na Europa. A existência de website ou rede social em língua estrangeira também soma pontos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Neste ciclo, serão priorizadas startups das áreas de HealthTech, EnergyTech, ClimaTech, TravelTech, AgTech e Biotech. Empreendimentos destes segmentos recebem cinco pontos adicionais na classificação. Esta prioridade, porém, não garante uma vaga. O programa ainda leva em conta destinar uma parte das vagas, na primeira etapa, para startups do Norte e Nordeste, empresas lideradas por mulheres e com diversidade racial na liderança.Como seráAntes do desembarque, as empresas selecionadas terão acesso a mentorias, sessões de preparação, matchmaking com potenciais clientes, parceiros e investidores. Na etapa presencial, terão um espaço de trabalho junto ao Escritório da ApexBrasil em Lisboa, com salas de reunião, conectividade e infraestrutura de apoio. O programa também oferece orientação sobre o ambiente de negócios europeu e apoio à execução da estratégia de entrada no mercado.Outro dos benefícios previstos é a possibilidade de participação em um evento de inovação na Europa, com passagem aérea, seguro-viagem e ingresso, mediante aprovação prévia. As startups também poderão ter acesso ao programa Bolsa Exportação, que oferece um reembolso de até R$ 20 mil para despesas elegíveis de passagem aérea, hospedagem e/ou certificação relacionadas à incubação.O programa será desenvolvido durante três meses, a partir de março de 2027. É necessário que a startup tenha uma pessoa com disponibilidade para permanecer em Portugal durante todo esse período e manter no Brasil uma equipe capaz de garantir a continuidade das operações durante a ausência desse representante. A permanência de três meses é obrigatória. Depois, o período poderá ser ampliado por até mais 180 dias, dependendo dos resultados obtidos e de uma avaliação da ApexBrasil e do Sebrae.O anúncio das 20 startups vencedoras está previsto para a semana do Web Summit Lisboa, entre 9 e 13 de novembro de 2026. A etapa de preparação ocorrerá de novembro de 2026 a fevereiro de 2027. A inscrição pode ser realizada neste link.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..ApexBrasil abre inscrições para missão brasileira do Web Summit Lisboa 2026.Apex lança ferramenta que mapeia oportunidades de exportação do Brasil para a UE