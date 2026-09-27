Restam poucas vagas para participar de uma vitrine global para o Brasil em Lisboa. O Brasil Origem Week ainda tem inscrições abertas para a edição deste ano na capital portuguesa, de 09 a 11 de outubro, na Cordoaria Nacional. Junto com o evento será realizada o Chocolat Festival."O Brasil Origem Week está chegando e as últimas vagas para expositores estão sendo preenchidas. Se você quer colocar a sua marca diante de novos públicos e potenciais parceiros em Portugal e na Europa, esse é o momento de garantir o seu espaço", destaca a organização. O evento tem entrada livre para o público.Podem participar empreendimentos que representem o Brasil em várias áreas, com especial destaque para o artesanato, moda e culinária. São esperadas milhares de pessoas para conhecer os produtos e apreciar os sabores da gastronomia brasileira de norte a sul.Os detalhes da programação serão divulgados em breve. Todos os anos o Brasil Origem Week tem atividades como fórum de debates, apresentações musicais e artísticas, exposições e aulas de culinária.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O propósito continua o mesmo: apresentar o melhor do Brasil em Lisboa. Essa é uma das missões do empresário Marco Lessa. "A edição de 2025, em Lisboa, superou todas as nossas expectativas, com mais de 15 mil pessoas a passar pelo evento. Isso mostra a força que o Brasil tem junto do público português e reforça o nosso propósito de continuar a trazer produtores brasileiros de excelência para mais perto de quem os quer conhecer", afirma Marco Lessa, idealizador da Brasil Origem Week e do Chocolat Festival.Empreendedoras e empreendedores interessados em participar devem preencher a ficha de inscrição, disponível neste link. Mais informações podem ser obtidas no site do Brasil Origem Week.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil Origem Week Lisboa e Chocolat Festival voltam a Lisboa em outubro.Apex Brasil traz o cooperativismo a Portugal. "É a forma de colocar os pequenos no comércio internacional"