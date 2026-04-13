Brasil Origem Week cresce e duplica número de expositores

Mais expositores, mais atrações e mais público. A terceira edição do Brasil Origem Week, no Porto, está de casa nova. O evento mudou-se do WOW para o Palácio da Bolsa, no Centro da cidade. “A gente sabe da importância e do valor que tem o WOW, é uma estrutura belíssima, um grande projeto. Mas a gente queria colocar o projeto em um espaço, como foi Lisboa, que funcionou muito bem. Um espaço mais central, mais icônico, representativo, com maior fluxo, tanto de turistas como de moradores e residentes”, conta ao DN Brasil o empresário Marco Lessa, CEO do Brasil Origem Week.Segundo o brasileiro, o Palácio da Bolsa é também simbólico. “O Palácio da Bolsa, que tem um significado do aspecto do negócio, o que foi o Palácio da Bolsa para a economia portuguesa, também tem essa simbologia, que para nós é importante”, ressalta. O evento será nos dias 1, 2 e 3 de maio, com entrada gratuita. Marco conta que a recepção do palácio para receber a feira brasileira mostra o interesse dos negócios do Brasil. “Eu tenho uma percepção clara de que existe um interesse maior pelas ações de promoção do Brasil. Primeiro, considerando que o Brasil tem mostrado ao mundo inteiro a qualidade e diversidade dos seus produtos e das suas atividades culturais. Então, isso tem sido levado muito em consideração. Segundo, porque também eles entendem que o Brasil é uma oportunidade de investimento para Portugal”, pontua.O empresário também avalia que o poder econômico da comunidade brasileira não é desprezado. “Portugal, em qualquer circunstância, têm que falar com a comunidade brasileira. Você não pode desprezar 8% da população de um país que tem uma identidade muito forte, uma relação muito forte com suas raízes. E, por essa razão, também é uma maneira de conexão daquele espaço, do Porto e do Norte de Portugal e do país com a comunidade brasileira que aqui reside”, reflete.Por ser um local maior, haverá o dobro de expositores, de 20 para 40. São empresárias e empresários no ramo da gastronomia, artesanato e outros, com ligação ao Brasil. O objetivo da feira é mostrar a riqueza cultural brasileira, principalmente por imigrantes que moram em Portugal. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Ao anunciar a nova edição, mais de 150 empreendimentos expressaram a intenção de participar. “Tivemos uma grata surpresa, que diferentemente dos outros anos no Porto, onde nós tivemos um número mais restrito de empreendedores, esse ano foram mais de 150 interessados só de saída. Então, você está vendo como o brasileiro é empreendedor por nascimento, quer estar presente, quer mostrar o seu talento”, destaca. O objetivo é que a multiculturalidade do Brasil esteja representada, do acarajé aos pratos doces e salgados com milho.O padrão dos eventos será o mesmo, com várias atrações ao mesmo tempo. “É um modelo que a gente reproduz adequando-o a aspectos físicos do lugar, mas tem todos os atrativos e sub-eventos que tem dentro do evento padrão. Existe a feira dos produtos de origem, com destinos turísticos, com chefes brasileiros com receitas brasileiras e algumas fazendo uma conexão com Portugal, fazendo esse casamento”.No palco musical, os ritmos serão variados, como o forró e a bossa nova. Estão mantidas ainda as conversas e reflexões sobre temas da atualidade. “Nós vamos ter um espaço onde vão ser feitos as palestras, os debates, como a gente faz o Fórum de Diálogos do Porto, o Diálogos de Lisboa vai ser o Diálogos do Porto e estamos definindo os temas”. Outras atrações são o desfile de moda, a mostra de pinturas e fotos, além das rodadas de negócios. Depois do Porto, será a vez de organizar a edição do Brasil Origem Week da capital, em setembro.amanda.lima@dn.pt.Este texto está publicado na edição impressa do Diário de Notícias desta segunda-feira, dia 13 de abril.."O Sebrae vai vir com muita força pra Portugal", anuncia presidente da entidade.Lançado o Censo Tech, mapeamento da comunidade brasileira de tecnologia em Portugal