A soberania tecnológica, os investimentos em data centers, os desafios da inteligência artificial e a expansão dos pólos de inovação para além do eixo Rio-São Paulo estiveram entre os temas que marcaram a participação brasileira no Web Summit, em Lisboa. Representantes do governo federal, de instituições públicas de financiamento e de governos estaduais levaram à maior feira de tecnologia do mundo discussões que estão no centro da agenda econômica e política do Brasil.Um dos principais debates foi sobre o papel do país na expansão da infraestrutura necessária ao desenvolvimento da inteligência artificial. Com disponibilidade de energia renovável e água, o país possui condições para atrair estes investimentos. Mas, para o vice-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luís Fernandes, não basta oferecer condições para que empresas estrangeiras instalem seus centros de processamento de dados. O desafio é fazer com que esses investimentos também contribuam para o desenvolvimento de tecnologia dentro do próprio país. “Se nós ficarmos simplesmente nisso, nós estaríamos reproduzindo uma lógica de commodity, nós estaríamos simplesmente fornecendo energia e água barata para data centers que vão desenvolver tecnologias a serem processadas fora do país”, afirmou, em entrevista ao DN Brasil.Na avaliação dele, o país precisa associar a infraestrutura dos data centers à construção de uma cadeia nacional de inteligência artificial, com desenvolvimento de capacidades próprias e integração de uma estrutura brasileira de dados. A soberania tecnológica também passa pelo controle das infraestruturas financeiras. Em um dos painéis, o PIX foi apresentado como um exemplo de como uma solução pode ganhar escala e se tornar uma referência internacional. Para Bruno Cury, CEO da Cumbuca, empresa brasileira de infraestrutura financeira, um dos fatores que explicam o sucesso do sistema é justamente o fato de a operação estar sob controle nacional. .Diferentemente de serviços que dependem de plataformas estrangeiras de computação em nuvem, o PIX funciona por meio de uma infraestrutura própria, ligada a um data center do Banco Central.Para o executivo, a decisão do Banco Central de manter essa infraestrutura sob controle nacional foi acertada. Ele também defendeu uma maior participação da iniciativa privada, em parceria com o poder público, para ajudar a levar o protocolo do PIX e o Open Finance a outros mercados.A mesma discussão sobre soberania tecnológica também foi pautada por Márcio Stefanini, diretor financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A instituição pública tem papel central no financiamento de projetos de inovação, desde a pesquisa desenvolvida nas universidades até a transformação de conhecimento em produtos e processos industriais. Stefanini defendeu a participação do Estado em áreas nas quais o risco de desenvolver novas tecnologias é elevado e o investimento privado, por si só, pode não ser suficiente. .Citou iniciativas em setores como saúde, fertilizantes, indústria e inteligência artificial, que integram as prioridades da política industrial brasileira. “É uma questão de soberania, de estratégia, de sobrevivência também das empresas”, afirmou ao DN Brasil. Para Stefanini, o investimento público é especialmente importante em um momento de avanço acelerado da inteligência artificial. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Rio aposta em data centers para atrair investimentosEnquanto o Governo federal defende a construção de uma cadeia nacional de tecnologia, o Rio de Janeiro apresentou em Lisboa os avanços do projeto Rio AI City, iniciativa que pretende transformar a cidade em um polo de grandes centros de processamento de dados. Sidney Levy, presidente da Invest.Rio, contou ao jornal que o projeto avançou em diferentes etapas desde que foi apresentado no Web Summit em 2025. .A área destinada à iniciativa já foi delimitada e a disponibilidade de energia foi assegurada. Um dos mecanismos de atração de empresas é o regime de incentivos fiscais previsto no programa Redata, anunciado por Lula.O presidente da Invest.Rio também destacou medidas previstas para evitar que os custos da infraestrutura sejam transferidos para a população na energia e uma floresta para redução do barulho das máquinas.Paraíba quer projetar inovação nordestinaA descentralização dos polos de inovação também ganhou espaço na participação brasileira. A Paraíba foi um dos destaques ao anunciar a extensão, por mais quatro anos, da parceria com o Web Summit para a realização do Spotlight no estado. O evento deverá reunir em março de 2027, durante dois dias, startups, investidores e representantes do setor tecnológico, com o objetivo de apresentar a produção local e aproximar empresas nordestinas de mercados internacionais. Cláudio Furtado, secretário de Estado da Ciência e Tecnologia da Paraíba, afirmou em coletiva de imprensa ao lado de Paddy Cosgrave que o estado investiu quase R$ 1 bilhão em ciência, tecnologia e inovação desde 2019. A parceria com o Web Summit, segundo Furtado, deverá ampliar a internacionalização das startups e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido no estado e em outras partes do Nordeste. “Essa parceria é muito importante, porque abre espaços para que isso seja mostrado e que a gente tenha um local que possa mostrar”, afirmou o secretário, ao destacar a presença de diferentes estados brasileiros na feira, como o Piauí. Já os resultados totais de transações financeiras alcançadas no evento deverão ser divulgadas pela ApexBrasil na próxima semana..amanda.lima@dn.pt.Este texto está publicado na edição impressa do Diário de Notícias desta segunda-feira, 16 de novembro..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil é "parte fundamental do Web Summit", diz vice-presidente da feira tecnológica.Piauí atrai investimentos europeus e traz startups ao mercado internacional a partir de Lisboa