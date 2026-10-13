O hidrantante labial mais viralizado do Brasil acaba de ganhar a sua versão em Portugal. Por aqui, o Carmed foi rebatizado como Flavy e marca a aposta da farmacêutica Cimed na internacionalização das suas operações. O produto foi lançado com a presença da vice-presidente da empresa, Karla Felmanas, que lotou de fãs uma das lojas da rede Wells, revendedora exclusiva da marca nos primeiros seis meses, para o evento de abertura das vendas."É um sonho que eu tinha já há muitos anos. Quando a gente fez o sucesso todo lá no Brasil, eu falei que tenho certeza que a gente consegue levar Carmed para fora, vai ser um sucesso igual, por conta da explosão de sabor", conta Karla ao DN Brasil.Seguindo a tendência entra muitas empresas brasileiras, Portugal também se mostrou como uma opção de partida natural para a Cimed. "Porque eu acho que a gente tem muita proximidade. E nas redes sociais, de todos os países, eram dos que mais me pediam para vir para cá. Então eu estou muito feliz, como brasileira, de começar por Portugal", diz a vice-presidente.As vendas começaram pelo site da rede Wells, antes da chegada do produto às lojas físicas. "Nas primeiras 24 horas online, vendemos mais de duas mil unidades", revela ao DN Brasil Pedro Paiva, fundador da WBrands, empresa parceira da Cimed e que representa o Flavy em Portugal. Atualmente, as vendas de Carmed no Brasil alcançam quatro milhões de unidades por mês.AdaptaçõesO nome da versão portuguesa vem justamente de uma das características mais marcantes do produto, a variedade de sabores, e na aposta por uma palavra que facilite a expansão para o mercado europeu. Flavy vem de 'flavour', em inglês, que significa sabor. Em Portugal, o produto estreia com cinco diferentes. Embora o nome mude, tudo é igual ao brasileiro Carmed. "O produto é exatamente idêntico, a mesma fórmula, tudo igualzinho, segue podendo ser usado a partir dos três anos de idade., respeitando a legislação de cada país", revela Karla Felmanas.Para a entrada num mercado regulado pela União Europeia, as adaptações nos componentes do produto não foram necessárias, mas sim nos registros. "Tivemos que nos adaptar, tivemos que nos rodear de parceiros que nos ajudavame foi tudo feito", conta Pedro Paiva, que afirma que a parte mais burocrática foi garantir "a parte logística", já que o Flavy é produzido no Brasil. "Foi um desafio, entre navio, avião, nós conseguimos ter um prazo de 90 dias entre a produção e a entrega em Portugal", conta o administrador.NegócioA primeira leva do estoque trouxe 150 mil unidades de Flavy a Portugal. "Pelas expectativas do que foi o barulho com a abertura das vendas pela internet, hoje começando aqui na loja física, a gente está acreditando que, até o final do ano, vamos ter que trazer de novo uma remessa nova", explica Karla Felmanas. O número atende ao que a rede Wells "imagina vender durante um ano, mas eles estão achando que vão acabar de vender em três meses", diz a brasileira.Karla Felmanas acrescenta que o fluxo ainda vai ser afinado de acordo com a resposta em Portugal. "Vamos trazer novos sabores, vamos entender como se comporta. Acho que esses próximos 15 dias vão muito falar do que vai ser esse produto aqui", diz.O objetivo da empresa é "lançar no Brasil e simultaneamente lançar aqui", explica. Para isso, o "pipeline de 2027 inteiro já está desenhado", com perspectivas de novos sabores pela frente. "Quem sabe um pastel de nata", avalia..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileira traz a Portugal modelo de estética por assinatura .The Coffee expande operação em Portugal com mais três unidades em Lisboa