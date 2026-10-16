O Grupo Bacalhôa, um dos principais produtores de vinhos de Portugal, estima encerrar 2026 alcançando o marco de 2,2 milhões de garrafas vendidas no Brasil, crescimento de 16% em comparação com o ano passado.O Brasil é o principal mercado internacional da empresa, que exporta vinhos, ao todo, para 61 países. Atuando há 40 anos em território brasileiro, a Bacalhôa teve de se adaptar às diversidades regionais dos consumidores do lado de lá do Atlântico para garantir a sua expansão, explica ao DN Brasil a diretora comercial das Américas e diretora global de marketing, Karene Vilela.“O Brasil, apesar de ser um país continental e cheio de oportunidades, é um mercado onde, para fazer negócios, é preciso entender bem as particularidades de cada estado. São vários países em um só. A Bacalhôa tomou, lá atrás, a decisão acertada de ter uma equipe brasileira baseada no país, e hoje estamos colhendo os frutos dessa escolha", afirma a diretora.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No começo deste mês, o grupo esteve presente na ProWine São Paulo, uma das principais feiras profissionais do setor de vinhos e destilados da América Latina, reforçando o papel central que as operações no Brasil desempenham na estratégia comercial da empresa para o continente americano. A Bacalhôa estima alcançar 3,5 milhões de garrafas comercializadas em 2026, somando as vendas brasileiras às dos demais países da região."Os negócios não passam apenas por produto, preço e distribuição, mas também por aspectos culturais, que podem ser decisivos na venda. É com muita satisfação que estou à frente dessa equipe e vejo o resultado de um trabalho construído com proximidade e conhecimento do mercado", destaca a diretora Karene Vilela.Entre as marcas mais vendidas no Brasil, estão os vinhos Casal Mendes e JP Azeitão, os dois considerados opções mais acessíveis em termos de preço.O peso do mercado brasileiro para a Bacalhôa vai ao encontro do que é a relevância do país para a exportação de vinhos de Portugal em geral. Segundo dados oficiais da ViniPortugal, o Brasil é, atualmente, o terceiro maior comprador de vinhos portugueses, tendo um gasto de 87,2 milhões de euros em 2025, 1,6% maior do que em 2024. Nas primeiras posições estão a França e os Estados Unidos..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Rubens Menin: "A burocracia em Portugal e no Brasil é muito semelhante, pesada e complexa".Brasil já representa 20% das exportações dos Vinhos do Alentejo e recebe festival em três cidades