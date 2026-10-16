Equipe do Grupo Bacalhôa na feira PROWINE São Paulo.
Equipe do Grupo Bacalhôa na feira PROWINE São Paulo.Foto: Divulgação
Negócios BR

Bacalhôa projeta vender 2,2 milhões de garrafas de vinho no Brasil em 2026, seu maior mercado internacional

Empresa está entre as principais produtoras de vinho de Portugal. Para consolidar estratégia, grupo montou uma equipe brasileira. "Negócios também por aspectos culturais", afirma diretora.
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O Grupo Bacalhôa, um dos principais produtores de vinhos de Portugal, estima encerrar 2026 alcançando o marco de 2,2 milhões de garrafas vendidas no Brasil, crescimento de 16% em comparação com o ano passado.

O Brasil é o principal mercado internacional da empresa, que exporta vinhos, ao todo, para 61 países. Atuando há 40 anos em território brasileiro, a Bacalhôa teve de se adaptar às diversidades regionais dos consumidores do lado de lá do Atlântico para garantir a sua expansão, explica ao DN Brasil a diretora comercial das Américas e diretora global de marketing, Karene Vilela.

“O Brasil, apesar de ser um país continental e cheio de oportunidades, é um mercado onde, para fazer negócios, é preciso entender bem as particularidades de cada estado. São vários países em um só. A Bacalhôa tomou, lá atrás, a decisão acertada de ter uma equipe brasileira baseada no país, e hoje estamos colhendo os frutos dessa escolha", afirma a diretora.

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No começo deste mês, o grupo esteve presente na ProWine São Paulo, uma das principais feiras profissionais do setor de vinhos e destilados da América Latina, reforçando o papel central que as operações no Brasil desempenham na estratégia comercial da empresa para o continente americano. A Bacalhôa estima alcançar 3,5 milhões de garrafas comercializadas em 2026, somando as vendas brasileiras às dos demais países da região.

"Os negócios não passam apenas por produto, preço e distribuição, mas também por aspectos culturais, que podem ser decisivos na venda. É com muita satisfação que estou à frente dessa equipe e vejo o resultado de um trabalho construído com proximidade e conhecimento do mercado", destaca a diretora Karene Vilela.

Entre as marcas mais vendidas no Brasil, estão os vinhos Casal Mendes e JP Azeitão, os dois considerados opções mais acessíveis em termos de preço.

O peso do mercado brasileiro para a Bacalhôa vai ao encontro do que é a relevância do país para a exportação de vinhos de Portugal em geral. Segundo dados oficiais da ViniPortugal, o Brasil é, atualmente, o terceiro maior comprador de vinhos portugueses, tendo um gasto de 87,2 milhões de euros em 2025, 1,6% maior do que em 2024. Nas primeiras posições estão a França e os Estados Unidos.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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