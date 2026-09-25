Que o brasileiro é fã de um bom vinho português não é novidade, e o crescimento do consumo do produto no país tem chamado cada vez mais atenção. Segundo dados divulgados pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), o Brasil se consolidou em 2026 como um dos principais destinos dos Vinhos do Alentejo e já representa cerca de 20% das exportações da região. Nos primeiros oito meses deste ano, as vendas ao mercado brasileiro cresceram 9% em volume.De olho neste crescimento, o Festival dos Vinhos do Alentejo voltou ao Brasil recentemente e ampliou a programação. Depois de uma primeira edição realizada apenas em São Paulo no ano passado, desta vez o evento passa por Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, com degustações, experiências gastronômicas e encontros com produtores portugueses.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp“O Brasil é um mercado estratégico para os Vinhos do Alentejo e uma peça importante na nossa estratégia de internacionalização”, afirma Luís Sequeira, presidente da CVRA. Segundo ele, levar o evento também a Salvador e ao Rio permite aprofundar a relação com o mercado brasileiro e criar novas oportunidades comerciais entre os dois países.A primeira etapa aconteceu em Salvador, nos dias 18 e 19 de setembro. Agora, o festival segue para o Rio de Janeiro, nos dias 16 e 17 de outubro, no Consulado Geral de Portugal, antes de terminar em São Paulo, em dezembro, ainda sem data definida.A aproximação faz parte de uma estratégia mais ampla dos produtores alentejanos no país. Além do festival, a CVRA promove um concurso para eleger o “Melhor Sommelier Vinhos do Alentejo no Brasil”, cujo vencedor será anunciado em novembro. O plano estratégico da região para 2026-2031 tem a internacionalização como um dos principais eixos e estabelece a meta de duplicar as exportações até 2031..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Festival no Alentejo tem Brasil como país convidado e roda de samba .Brasileira radicada em Portugal une vinho, cultura e gastronomia em evento intimista em Lisboa