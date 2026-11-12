Depois do café português nos voos, o vinho. A Azul começou a servir vinhos do grupo Vila Galé nas rotas internacionais, anunciou a companhia aérea brasileira. Quatro rótulos da marca Santa Vitória, produzidos na região do Alentejo, em Portugal, passam a integrar a seleção da empresa, numa parceria com o grupo de Jorge Rebelo de Almeida.Os vinhos são produzidos na Herdade Clube de Campo, no Alentejo, onde também funciona o hotel Vila Galé Alentejo Vineyards & Olive, dedicado ao enoturismo. A entrada dos rótulos portugueses será feita de forma rotativa, em substituição a opções da carta atual, explica a empresa em comunicado enviado ao DN Brasil."A parceria com o Vila Galé nos permite trazer para a carta internacional da Azul algumas opções de vinhos portugueses que têm características muito interessantes para acompanhar a experiência gastronômica dos clientes a bordo dos nossos voos", afirmou Jason Ward, diretor de Experiência do Cliente (CCO) da companhia, citado no comunicado.Para o grupo português, a iniciativa também representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade dos vinhos produzidos no Alentejo junto ao público brasileiro e internacional. "Nossa parceria com a Azul é uma ótima oportunidade para apresentar os vinhos Santa Vitória a novos públicos e dar ainda mais visibilidade à produção vinícola da Vila Galé", destacou Pedro Ribeiro, diretor comercial do grupo.A seleção reúne dois vinhos brancos e dois tintos, divididos entre as linhas Versátil e Reserva. Os primeiros serão servidos aos passageiros da classe econômica, enquanto os rótulos Reserva estarão disponíveis nas classes Business e Azul Comfort.De acordo com a Azul, a escolha dos vinhos levou em consideração as diferentes categorias de serviço e as possibilidades de harmonização com os menus oferecidos a bordo. A carta da Azul tem curadoria do sommelier Gianni Tartari, consultor da companhia desde 2016.Segundo o Gianni, a seleção procura oferecer diferentes perfis de vinhos alentejanos, desde opções mais frescas e leves até exemplares de maior estrutura. O objetivo é permitir combinações variadas com as refeições servidas nos voos internacionais.Entre os rótulos selecionados estão o Santa Vitória Reserva Branco 2024, elaborado com as castas Arinto, Chardonnay e Verdelho, e o Reserva Tinto 2021, que combina Touriga Nacional, Trincadeira, Syrah e Cabernet Sauvignon. A linha Versátil também conta com duas opções: o Branco 2025, produzido com Arinto, Verdelho e Viosinho, e o Tinto 2024, elaborado com Touriga Nacional, Aragonez e Trincadeira.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Azul Linhas Aéreas passa a servir café português Delta nos voos nacionais e internacionais.Azul aposta em Portugal para ampliar conexões entre brasileiros e europeus