Os vinhos são produzidos na Herdade Clube de Campo, no Alentejo, onde também funciona o hotel Vila Galé Alentejo Vineyards & Olive, dedicado ao enoturismo.
Os vinhos são produzidos na Herdade Clube de Campo, no Alentejo, onde também funciona o hotel Vila Galé Alentejo Vineyards & Olive, dedicado ao enoturismo.Foto: Vila Galé
Negócios BR

Azul passa a servir vinhos portugueses produzidos pelo grupo Vila Galé em voos internacionais

A entrada dos rótulos portugueses será feita de forma rotativa, em substituição a opções da carta atual, explica a empresa em comunicado enviado ao DN Brasil.
Publicado a

Depois do café português nos voos, o vinho. A Azul começou a servir vinhos do grupo Vila Galé nas rotas internacionais, anunciou a companhia aérea brasileira. Quatro rótulos da marca Santa Vitória, produzidos na região do Alentejo, em Portugal, passam a integrar a seleção da empresa, numa parceria com o grupo de Jorge Rebelo de Almeida.

Os vinhos são produzidos na Herdade Clube de Campo, no Alentejo, onde também funciona o hotel Vila Galé Alentejo Vineyards & Olive, dedicado ao enoturismo. A entrada dos rótulos portugueses será feita de forma rotativa, em substituição a opções da carta atual, explica a empresa em comunicado enviado ao DN Brasil.

"A parceria com o Vila Galé nos permite trazer para a carta internacional da Azul algumas opções de vinhos portugueses que têm características muito interessantes para acompanhar a experiência gastronômica dos clientes a bordo dos nossos voos", afirmou Jason Ward, diretor de Experiência do Cliente (CCO) da companhia, citado no comunicado.

Para o grupo português, a iniciativa também representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade dos vinhos produzidos no Alentejo junto ao público brasileiro e internacional. "Nossa parceria com a Azul é uma ótima oportunidade para apresentar os vinhos Santa Vitória a novos públicos e dar ainda mais visibilidade à produção vinícola da Vila Galé", destacou Pedro Ribeiro, diretor comercial do grupo.

A seleção reúne dois vinhos brancos e dois tintos, divididos entre as linhas Versátil e Reserva. Os primeiros serão servidos aos passageiros da classe econômica, enquanto os rótulos Reserva estarão disponíveis nas classes Business e Azul Comfort.

De acordo com a Azul, a escolha dos vinhos levou em consideração as diferentes categorias de serviço e as possibilidades de harmonização com os menus oferecidos a bordo. A carta da Azul tem curadoria do sommelier Gianni Tartari, consultor da companhia desde 2016.

Segundo o Gianni, a seleção procura oferecer diferentes perfis de vinhos alentejanos, desde opções mais frescas e leves até exemplares de maior estrutura. O objetivo é permitir combinações variadas com as refeições servidas nos voos internacionais.

Entre os rótulos selecionados estão o Santa Vitória Reserva Branco 2024, elaborado com as castas Arinto, Chardonnay e Verdelho, e o Reserva Tinto 2021, que combina Touriga Nacional, Trincadeira, Syrah e Cabernet Sauvignon. A linha Versátil também conta com duas opções: o Branco 2025, produzido com Arinto, Verdelho e Viosinho, e o Tinto 2024, elaborado com Touriga Nacional, Aragonez e Trincadeira.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Os vinhos são produzidos na Herdade Clube de Campo, no Alentejo, onde também funciona o hotel Vila Galé Alentejo Vineyards & Olive, dedicado ao enoturismo.
Azul Linhas Aéreas passa a servir café português Delta nos voos nacionais e internacionais
Os vinhos são produzidos na Herdade Clube de Campo, no Alentejo, onde também funciona o hotel Vila Galé Alentejo Vineyards & Olive, dedicado ao enoturismo.
Azul aposta em Portugal para ampliar conexões entre brasileiros e europeus
Vila Galé
vinhos portugueses
vinhos do Alentejo
Azul Linhas Aéreas Brasileiras