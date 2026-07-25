Com uma experiência positiva na estreia do Bossa Market no Porto, a edição de 2027 no Norte de Portugal está confirmada. "Saímos do Porto muito felizes e ainda mais confiantes no potencial deste projeto. Sentimos um ambiente muito especial durante todo o fim de semana, com portugueses e brasileiros a viver esta experiência em conjunto", destaca Fabi Barcellos, idealizadora do Bossa Market.Cerca de duas mil pessoas participaram da feira brasileira durante dois dias. A programação juntou música ao vivo, gastronomia, moda, empreendedorismo e a transmissão dos jogos decisivos da Copa do Mundo. Nas atrações musicais, a organização privilegiou artistas que vivem na zona do Porto, como a Batucada Radical e Karla da Silva.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppA data exata de 2027 ainda não está definida. Esta primeira edição ocorreu no WOW, em Vila Nova de Gaia, na semana passada. "Foi emocionante ver o entusiasmo dos artistas e perceber que as marcas acreditam no Bossa Market e querem continuar a crescer connosco", afirma a empresária brasileira.O plano é ter um evento ainda maior no próximo ano. "Queremos consolidar este caminho, dar continuidade à expansão para o Norte do país e voltar em 2027 ainda maiores", ressalta.O Bossa Market foi criado em 2018 em Cascais e nasceu para apoiar a integração de empreendedores brasileiros em Portugal. Em sete edições, recebeu mais de 60 mil visitantes, reuniu mais de 120 marcas por ano e levou ao Palco Bossa mais de 100 artistas. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Os bastidores dos 10 mil pastéis brasileiros preparados para festival no Porto.Dia do Brasil no Porto abre inscrições para edição deste ano