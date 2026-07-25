Organização privilegiou escolha de artistas locais, como a Batucada Radical.
Organização privilegiou escolha de artistas locais, como a Batucada Radical.Foto: Divulgação
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Após sucesso da primeira edição, Bossa Market no Porto está confirmado em 2027

"Queremos consolidar este caminho, dar continuidade à expansão para o Norte do país e voltar em 2027 ainda maiores", afirma Fabi Barcellos, idealizadora do Bossa Market.
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Com uma experiência positiva na estreia do Bossa Market no Porto, a edição de 2027 no Norte de Portugal está confirmada. "Saímos do Porto muito felizes e ainda mais confiantes no potencial deste projeto. Sentimos um ambiente muito especial durante todo o fim de semana, com portugueses e brasileiros a viver esta experiência em conjunto", destaca Fabi Barcellos, idealizadora do Bossa Market.

Cerca de duas mil pessoas participaram da feira brasileira durante dois dias. A programação juntou música ao vivo, gastronomia, moda, empreendedorismo e a transmissão dos jogos decisivos da Copa do Mundo. Nas atrações musicais, a organização privilegiou artistas que vivem na zona do Porto, como a Batucada Radical e Karla da Silva.

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A data exata de 2027 ainda não está definida. Esta primeira edição ocorreu no WOW, em Vila Nova de Gaia, na semana passada. "Foi emocionante ver o entusiasmo dos artistas e perceber que as marcas acreditam no Bossa Market e querem continuar a crescer connosco", afirma a empresária brasileira.

O plano é ter um evento ainda maior no próximo ano. "Queremos consolidar este caminho, dar continuidade à expansão para o Norte do país e voltar em 2027 ainda maiores", ressalta.

O Bossa Market foi criado em 2018 em Cascais e nasceu para apoiar a integração de empreendedores brasileiros em Portugal. Em sete edições, recebeu mais de 60 mil visitantes, reuniu mais de 120 marcas por ano e levou ao Palco Bossa mais de 100 artistas.

amanda.lima@dn.pt

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