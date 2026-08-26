A ApexBrasil está com inscrições abertas para selecionar até dez ambientes de inovação brasileiros que vão integrar a delegação do país no Web Summit Lisboa 2026, em novembro. A missão será realizada de 9 a 12 de novembro, enquanto o Web Summit na capital portuguesa ocorre entre os dias 10 e 12.De acordo com o regulamento, cada ambiente selecionado deverá indicar cinco startups de seu ecossistema. Assim, é permitida a participação de até 50 empresas no Pavilhão Brasileiro durante o evento. Os participantes terão direito a seis ingressos para a feira tecnológica, um para o ambiente de inovação e cinco para as startups indicadas, além de um espaço individual de exposição durante um dia no Pavilhão Brasileiro.O pacote inclui também ações de capacitação, reuniões preparatórias, catálogo digital da delegação e oportunidades de networking. A programação em Lisboa ainda tem marcado um Seminário de Internacionalização no dia 9 de novembro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Para serem elegíveis, os ambientes de inovação devem ter sede e CNPJ no Brasil, estar em funcionamento há pelo menos três anos e apoiar atualmente pelo menos dez startups brasileiras. Como em outros editais da Apex e do Sebrae, a seleção também levará em conta fatores como liderança feminina, presença nas regiões Norte, Nordeste ou no Distrito Federal, atuação internacional, parcerias no exterior e experiência em eventos internacionais. As dez vagas serão distribuídas entre as cinco regiões brasileiras, com a seleção dos dois ambientes mais bem classificados de cada região. As inscrições seguem abertas até 30 de agosto.As startups escolhidas deverão ter soluções tecnológicas escaláveis, produto ou MVP próprio pronto para comercialização, sede no Brasil e representantes com domínio ou fluência em inglês. Os custos de viagem, hospedagem, alimentação, seguros e outras despesas pessoais ficarão por conta dos participantes.A iniciativa integra a estratégia de internacionalização da ApexBrasil e do Sebrae. Segundo dados divulgados pela própria ApexBrasil, o Web Summit de 2025 reuniu mais de 71 mil participantes de 157 países, incluindo 2.725 startups e 1.857 investidores, enquanto a delegação brasileira contou com quase 380 empresas..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Startup Portugal leva ao Brasil cinco empresas que captaram mais de 18 milhões de euros em investimento.Portugal cada vez mais de olho no "desafiante" mercado brasileiro para expansão no setor da tecnologia