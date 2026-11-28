Belém, capital do Pará, recebe nos dias 1º e 2 de dezembro a primeira edição do Açaí Summit, encontro dedicado ao mercado e ao desenvolvimento da cadeia produtiva do açaí. O evento será realizado no Vila Galé Collection Amazônia, empreendimento do grupo hoteleiro português Vila Galé. O encontro reunirá produtores, cooperativas, empresários, representantes da indústria, pesquisadores, investidores e autoridades.A feira é idealizada pelo empresário brasileiro Marco Lessa, que vive em Portugal. "O Summit é o primeiro passo de um projeto maior, que ganha forma com o lançamento do Açaí Show Festival em 2027. Queremos que o mundo consuma açaí sabendo de onde ele vem", destaca ao DN Brasil o CEO, que promove uma série de eventos pelo mundo sobre o Brasil.O encontro pretende aproximar diferentes setores ligados à produção e à comercialização do fruto, além de discutir oportunidades de negócios no Brasil e no mercado internacional. A programação inclui palestras, painéis temáticos, debates e momentos de networking.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"O açaí vem da Amazônia paraense, de quem planta, colhe e transforma esse fruto em futuro todos os dias", pontua. De acordo com o empresário, o estado do Pará é responsável por mais de 90% da produção nacional, uma cadeia que movimentou R$ 8,8 bilhões em 2025.No entanto, avalia que "falta um espaço em que produtores, cooperativas, cientistas, indústria e investidores sentem à mesma mesa para pensar o futuro do setor". É justamente esse o objetivo do evento." É isso que vamos fazer em Belém, discutir qualidade, rastreabilidade, ciência, regulação e novos mercados com visão de longo prazo", detalha.A escolha de Belém para sediar o encontro ocorre num momento de forte relevância económica do açaí para o estado. De acordo com dados da Produção Agrícola Municipal (PAM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Pará produziu 1,87 milhão de toneladas de açaí cultivado em 2025, com valor de produção de R$ 8,33 bilhões.Um levantamento do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) do Brasil estima que o mercado europeu de açaí movimentou US$ 334,3 milhões em 2024, com previsão de alcançar US$ 499,6 milhões até 2030, impulsionado por um crescimento médio anual projetado de 6,9%. Portugal é um dos países onde o produto é consumido, com diversas franquias e lojas portuguesas que vendem açaí.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..'Salon du Chocolat Brasil' é lançado em Paris e chega a Salvador em dezembro.Empresária ribeirinha aposta no cacau para mudar a vida de mulheres no interior do Pará.Brasil é um país "completo, rico, sustentável e bonito"