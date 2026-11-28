Ameaçar uma mulher imigrante de deportação, perda da autorização de residência ou até da nacionalidade portuguesa é uma das estratégias utilizadas por agressores para impedir denúncias de violência doméstica em Portugal. A prática, identificada como violência administrativa, está entre as situações que mais chegam ao Comitê de Direito das Mulheres do Grupo Mulheres do Brasil, em Lisboa. Em entrevista ao DN Brasil, a advogada e voluntária Luana Ferreira alerta que a separação do agressor não significa perder o documento, sendo esta uma tática de manipulação.Assista a entrevista:.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Papel do homem e da mulher na sociedade: Portugal ainda é "país de crenças".Diplomatas brasileiras enviam carta à Lula e cobram mulher à frente do Itamaraty. Tebet é cotada