A Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras (AMDB) enviou uma carta ao presidente Lula para cobrar mais "paridade de gênero" na carreira diplomática e a nomeação de uma mulher para o Ministério das Relações Exteriores no novo Governo."Em seu primeiro discurso como presidente eleito, o senhor exaltou a importància das mulheres para a sua reeleição e enfatizou que teremos relevância em seu novo governo. Na ONU, o senhor afirmou que 'estamos construindo um Brasil em que as mulheres não precisam pedir licença para ocupar espaços de poder ou se inserir no mercado de trabalho. ' Essas promessas precisam se tornar realidade", lê-se na carta.De acordo com a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles, Simone Tebet está cotada ao posto. Ex-ministra do Planejamento de Lula, Tebet concorreu ao Senado, mas não foi eleita. Segundo a colunista, há algum consenso nos bastidores do Itamaray em torno do nome de Simone Tebet, que poderia, também, aproximar a pasta dos interesses do agronegócios. Outro nome que é apontado é o de Fernando Haddad.Na carta, as diplomatas também cobram de Lula a paridade entre homens e mulheres nas nomeações para as chefias de postos no exterior, a reforma da carreira diplomática e mais oportunidades para ingresso e ascensão profissional das mulheres. O documento também destaca a força do voto feminino para a reeleição de Lula. Leia abaixo a carta na íntegra.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Novo Governo Lula vai avaliar proposta de crédito na Caixa para brasileiros comprarem casa em Portugal.Brasil. Lula reage a fuga de Flávio: “Quem não deve, não teme”