Ministro garante ao embaixador do Brasil “a proteção e a salvaguarda" do menino que teve os dedos amputados

O embaixador do Brasil em Lisboa, Raimundo Carreiro, recebeu a resposta ao pedido de esclarecimento enviado ao Governo de Portugal sobre o caso da criança brasileira que teve a ponta dos dedos amputada na escola. Segundo comunicado enviado às redações nesta sexta-feira, 21 de novembro, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, garantiu “a proteção e a salvaguarda dos interesses de todos os envolvidos, em particular os da vítima e de sua família”.O representante do Governo também reiterou ao embaixador o que já havia sido noticiado há dias: que a Inspeção-Geral da Educação e Ciência determinou a abertura de um processo de inquérito. “Todos os fatos serão devidamente apurados”, acrescentou.O ministro ainda destacou ao representante do Governo brasileiro em Portugal o “compromisso da Escola Pública com a segurança, o bem-estar e a integridade de todos os seus estudantes”. É justamente esse comportamento da escola que a mãe questiona no caso. Segundo Nívia Estevam, o filho já havia sido vítima de outras violências no ambiente escolar, mas nenhuma medida teria sido tomada.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O pedido de explicações do embaixador foi enviado no dia 18 de novembro, “solicitando informações sobre as providências que estão sendo tomadas em relação ao caso, bem como acerca dos seus desdobramentos”. Além do Ministério da Educação, o documento foi encaminhado também ao Ministério da Administração Interna, responsável pela Polícia de Segurança Pública (PSP). O comunicado enviado pela repartição diplomática não menciona qualquer resposta por parte desse ministério, chefiado por Maria Lúcia Amaral.A embaixada ressalta que o caso continua sendo acompanhado. “O Governo brasileiro e a Embaixada do Brasil em Lisboa seguem acompanhando os desdobramentos do caso”, destaca a nota. O incidente ocorreu no dia 10 de novembro, no Agrupamento de Escolas de Souselo, em Cinfães.Criança fez aniversário e está em recuperaçãoA mãe do pequeno José faz atualizações no Instagram com a situação do filho, que completou 10 anos na quinta-feira, 20 de novembro. José recebeu uma festa de aniversário surpresa dos tios, que foram de Cascais e levaram bolo, salgados, doces e decoração de dinossauro. "Meu José hoje foi só uma criança de novo, sorriu, brincou, confraternizou, amou e foi amado e no final apagou as velinhas tão esperadas de todo ano. Fica aqui o meu muito obrigada!", escreveu a imigrante..Já nesta sexta-feira, 21 de novembro, foi a vez de fazer a troca de curativos na mão. "Para nós que não somos acostumados está horrível, a cada troca de curativo a revolta dentro de mim cresce ainda mais", pontuou Nivia. "O pai dele, minha família e eu ansiamos por justiça e respostas do poder público português (...) o tempo está passando normal só para os culpados, para nós ainda estamos no pesadelo do dia 10".amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mais vulneráveis: como a violência nas escolas em Portugal atinge brasileiros.“Preocupa que o preconceito agora seja também contra as crianças”, diz líder da comunidade Sikh