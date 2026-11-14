Os ritmos e as tradições da cultura popular do Maranhão estarão em destaque em Lisboa neste fim de semana. O músico, compositor e percussionista brasileiro Mestre César Peixinho promove, neste sábado (14) e domingo (15), um ciclo de oficinas dedicado ao Tambor de Crioula, manifestação cultural de origem afro-brasileira reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil. As atividades acontecem na Fábrica Braço de Prata, com uma programação teórica e prática."Levar o toque do tambor é reafirmar a força da nossa identidade e manter viva a memória dos que vieram antes de nós", afirmou o artista. Ao longo da carreira, Peixinho integrou grupos como Boi Barrica, Fuzileiros da Fuzarca e Divina Batucada, além de colaborar com nomes da música brasileira como Zeca Baleiro, Tião Carvalho e Rosa Reis. Sua trajetória inclui apresentações em países como França, Alemanha, Japão, Coreia do Sul e Argentina.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Natural de São Luís, no Maranhão, Carlos César Nascimento Mendes, conhecido como Mestre César Peixinho, dedica há mais de quatro décadas sua trajetória à preservação e transmissão dos ritmos populares maranhenses. Músico, artesão e construtor de instrumentos, cresceu no bairro da Madre Deus, acompanhando os cortejos do Bumba Meu Boi ao lado do pai, um dos fundadores da Turma do Quinto e do Boi da Madre Deus.A passagem por Lisboa integra o projeto De Upaon pro Mundo, que procura aproximar a cultura popular maranhense de novos públicos e da comunidade brasileira residente na Europa. A proposta é apresentar o Tambor de Crioula não apenas como expressão musical e de dança, mas também como prática de preservação da memória, da identidade e das tradições afro-brasileiras. A circulação conta com apoio da Fundação Nacional de Artes (Funarte), por meio do programa Brasil Conexões Internacionais.O ciclo de oficinas Ritmos da Cultura Popular do Maranhão acontece neste sábado (14) e domingo (15), na Fábrica Braço de Prata, localizada na Rua da Fábrica de Material de Guerra, em Lisboa. A organização é da Upaon Mundo Produções, em parceria com a Made in Upaon..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Festival de forró paraibano chega a Lisboa com shows, oficinas e promoção da cultura nordestina.Sérgio Godinho e Mayra Andrade participam de celebração do Dia da MPB no Porto; confira a programação