Um programa em língua portuguesa de respeito em torno da música brasileira promete movimentar a cena cultural do Porto neste fim de semana. Nos dias 17 e 18 de outubro, o Instituto Pernambuco-Porto Brasil recebe a primeira edição portuguesa das comemorações do Dia da Música Popular Brasileira (MPB), com entrada gratuita e uma agenda que reúne shows, cinema, oficinas e conversas entre artistas dos dois lados do Atlântico.Entre os participantes estão Almério, Zé Renato, Sérgio Godinho, Samuel Úria, Tiago Nacarato, Mayra Andrade e Gilmar Bola 8, ex-integrante da Nação Zumbi. A iniciativa é idealizada pelo historiador e musicólogo brasileiro Ivan Lima e pretende celebrar não apenas os diferentes ritmos e gerações da música brasileira, mas também sua influência na cultura portuguesa.A abertura acontece no sábado (17), às 17h, com uma visita guiada à exposição "Brasil Moderno: uma nova perspectiva" e uma conversa sobre as relações entre o modernismo e a música, com participação da escritora Mariana Salomão Carrara, entre outros convidados. A programação inclui ainda a exibição do documentário "Fernanda Abreu: Da Lata 30 Anos", de Paulo Severo, e termina com o show acústico do cantor pernambucano Almério, às 21h30.No domingo (18), as atividades começam às 10h30 e se estendem ao longo do dia, com oficinas musicais para crianças, sessões de cinema e debates sobre a história e o futuro da MPB. Às 15h, Zé Renato, Gilmar Bola 8 e Tiago Nacarato participam da mesa-redonda "Afinal, o que é a MPB?", que discute os diferentes caminhos da música popular brasileira.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Outro destaque é a conversa "O Brasil que ouvimos: Memórias Lusófonas da MPB", marcada para as 17h, que reúne Mayra Andrade, Sérgio Godinho e Samuel Úria para discutir a presença da música brasileira em suas trajetórias. Às 19h, Zé Renato, integrante do grupo Boca Livre, protagoniza uma conversa musicada. A programação inclui ainda documentários sobre Alaíde Costa e a banda Nação Zumbi.A celebração também contará com a participação da Fonoteca Municipal do Porto, que possui um acervo de cerca de 35 mil discos, além de um mercado de LPs, CDs e livros, opções de gastronomia brasileira e um DJ set dedicado à música do país.Celebrado em 17 de outubro, o Dia Nacional da Música Popular Brasileira foi instituído em 2012, em homenagem ao nascimento da compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga. Mais informações sobre a festa deste fim de semana estão disponíveis neste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Ava Rocha apresenta repertório experimental da música brasileira em Lisboa