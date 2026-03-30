Mercado da saudade brasileiro movimenta economia nesta Páscoa

A Páscoa desperta a vontade de chocolate e as saudades do Brasil, movimentando também os negócios do “mercado da saudade”. Os ovos vindos do outro lado do Atlântico são os produtos mais vendidos nos mercados brasileiros nesta temporada. Em Lisboa, na rede Brasil Tropical, a “procura é grande”, conta ao DN Brasil a proprietária Anni Broietti. “Tem surpreendido a procura dos ovos de Páscoa. Eles até chegaram antecipados, no início de março, e assim que chegou já tivemos uma venda que nem nós esperávamos”, detalha a empresária.Segundo a brasileira, o “queridinho” deste ano é o ovo sabor Caribe, um clássico de chocolate com banana. “A nossa novidade desse ano é o caribe, então está sendo assim o queridinho, temos já poucas unidades. O Batom também sempre tem grande procura”, destaca.Em relação ao preço, comenta que, apesar do aumento da despesa junto do fornecedor, esse custo não foi repassado ao cliente final. “Nós mantemos o mesmo preço do ano passado. Neste ano, o ovo poderia um pouquinho mais caro, mas nós fizemos questão de não subir o preço do produto, porque a gente sabe que somos um mercado da saudade”, argumenta.. Além dos ovos de Páscoa, a data é também um momento de negócios para confeiteiras e doceiras que vivem no país, sendo que criatividade não falta. São cestas personalizadas, ovos recheados, novos sabores e formatos, com parte da inspiração vinda do Brasil. A empresária e confeiteiria Carolina Salles trouxe a tendência do ovo de Páscoa em fatias, uma maneira de provar vários sabores ao mesmo tempo. Em vez de escolher apenas um sabor, cada cliente pode criar o seu próprio ovo, combinando diferentes fatias e montando uma peça única. Cada ovo completo é composto por seis fatias, mas também é possível levar apenas uma ou duas fatias da novidade. Os três sabores disponíveis são o clássico leite com recheio de brigadeiro cremoso, o pistachio Dubai e o oreo com nocciola.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Marcas portuguesas também apostam no BrasilJá se foi o tempo que os produtos brasileiros ou inspirados no Brasil eram encontrados somente em locais especializados. A rede Continente expande cada vez mais a gama de produtos inspirados no Brasil, que agradam a diáspora, mas não só. No Natal passado, por exemplo, foi um sucesso o Chocottone, lançado novamente nesta Páscoa. A Colomba Pascal, que é italiana mas adotada no Brasil, também está presente, na versão tradicional e na versão com chocolate.Unindo Brasil e Portugal, o chef executivo André Matos, da Cozinha Continente, criou um folar com sabor de goiabada, com queijo e coco - o folar é um pão típica da Páscoa portuguesa, que pode ser doce ou salgado. . Ao DN Brasil, o chef destaca que os sabores brasileiros fazem parte da sua cozinha. “Há muita coisa brasileira. Olhe, tenho equipa brasileira, tenho influência brasileira, e além de tudo, a cultura gastronómica brasileira está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, e nós aplicámo-la, tanto na cozinha como nos produtos de loja”, resalta, destacando ainda que está sendo preparada a entrada no mercado de mais produtos brasileiros com o selo da marca retalhista que pertence ao grupo Sonae.amanda.lima@dn.pt.Este texto está publicado na edição impressa do Diário de Notícias desta segunda-feira, dia 30 de março de 2026.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“Muitos pensam que é só mandar vir os produtos", diz consultor brasileiro de importação e exportação.Cuscuz, tapioca, bolo de paçoca e de coco gelado: as novas receitas de Emanuel Sávio na rede Celeiro