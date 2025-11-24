Cuscuz, tapioca, bolo de paçoca e de coco gelado: as novas receitas de Emanuel Sávio na rede Celeiro

Mais sabores do Brasil chegam a Portugal pela rede Celeiro, agora com novas receitas assinadas pelo chef brasileiro Emanuel Sávio Rodrigues Nogueira. Os pratos, doces e salgados, carregam a marca registrada do pernambucano: comida com memória, afeto, conforto e gosto de casa.Segundo comunicado enviado ao DN Brasil, as novidades, disponíveis no formato take away, passam a integrar o menu da rede a partir de 1º de dezembro. Esta é a segunda leva de receitas criadas pelo imigrante, que lançou em abril sua parceria com o Celeiro.“A ligação ao Celeiro surgiu de forma espontânea no início do ano, com o lançamento, em parceria, de alguns pratos de verão, que foram um sucesso. Admirador da cozinha natural, Emanuel já utilizava produtos da marca, o que acabou por aproximá-lo da equipa”, destaca o Celeiro.As novas receitas são as seguintes, de acordo com a descrição do próprio chef:Cuscuz com molho verde: couscous marroquino aromático com abóbora, tomate cherry e pimentos assados, num prato cheio de cor e sabor. O tofu é envolto num molho verde com manjericão, coentros e hortelã — fresco, subtil e incrivelmente aromático. Uma combinação equilibrada, nutritiva e perfeita para qualquer estação.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Tofu teriyaki: Tofu panado e dourado, mergulhado num molho teriyaki artesanal feito por nós, intenso e levemente adocicado. É finalizado com amendoim torrado e sementes de sésamo, que trazem textura e profundidade ao sabor. Um prato suculento e surpreendente, capaz de conquistar até quem acha que não gosta de tofu.. Os doces estarão disponíveis todas as sextas-feiras Bolo de coco molhado: um clássico que remonta à infância no Brasil dos anos 90. Aquele bolo de festa de família, simples e cheio de carinho. Massa suave, com notas de baunilha, delicadamente umedecida com leite de coco e coberta por uma camada generosa de coco ralado. É um bolo que abraça — doce, húmido e cheio de memórias.Tapioca Cremosa: inspirada na textura única da tapioca, esta sobremesa é um mousse leve e aromático, onde o coco surge em camadas: no creme, nas lascas e no perfume. As raspas de lima trazem frescura e um toque cítrico que equilibra os sabores. É uma sobremesa vegana, delicada e envolvente — perfeita para quem procura leveza sem abrir mão do sabor.Bolo de Paçoca: uma homenagem à doçaria brasileira. Massa macia, humidificada com leite vegetal e amendoim, coroada com um brigadeiro de paçoca e uma paçoca artesanal feita pela nossa equipa. É pura celebração — cremosa, crocante e irresistivelmente afetiva.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..No país do vinho, empresária brasileira já tem três cervejarias .De Além Mar: de Angola a Bahia, a trajetória de uma empadaria com sotaque múltiplo em Lisboa