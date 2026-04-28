Banda faz três apresentações na terrinha.
Banda faz três apresentações na terrinha. Foto: Leonardo Rocha
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Maneva volta a Portugal com shows em Lisboa, Porto e Madeira

Banda brasileira apresenta a turnê “Maneva 20 Anos – Origem” no país nos dias 2, 8 e 9 de maio.
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A banda brasileira Maneva está de volta a Portugal para três shows, dentro da turnê europeia “Maneva 20 Anos – Origem”, que celebra duas décadas de carreira. A passagem pelo país começa na Ilha da Madeira, no próximo sábado (2), e segue depois para Lisboa, onde o grupo sobe ao palco do Lisboa ao Vivo no dia 8. Já no dia seguinte (9), a apresentação acontece no Hard Club, no Porto.

A nova turnê propõe uma viagem pela trajetória da banda, combinando sucessos com músicas do álbum mais recente, “Origem”, além de uma cenografia pensada especialmente para o show. “Completar 20 anos de banda traz uma sensação de liberdade. É uma história construída ao longo do tempo, mas que continua fresca. Não sentimos que algo esteja a terminar - pelo contrário, sentimos que estamos a renascer”, diz Tales de Polli, membro do grupo.

Formado em São Paulo em 2005, o Maneva se consolidou como um dos principais nomes do reggae brasileiro. A banda é composta, além de Tales de Polli, por Felipe Sousa, Fernando Gato, Fabinho Araújo e Diego Andrade, e acumula uma discografia extensa, com álbuns de estúdio e registros ao vivo, além de certificações de ouro, platina e diamante no Brasil.

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Entre os momentos recentes da carreira está a indicação ao Grammy Latino em 2021, com a música “Lágrimas de Alegria”, em parceria com o Natiruts. Em 2023, o grupo reuniu cerca de 10 mil pessoas na gravação do projeto “Tudo Vira Reggae Ao Vivo”, com releituras de clássicos da música brasileira e participações de artistas como Marcelo Falcão, Toni Garrido, Felipe Araújo e Vitor Kley.

Os ingressos para o show em Lisboa, marcado para às 20h30, estão disponíveis neste link e tem o valor de €32. Já as entradas para a apresentação no Porto custam entre €32 e €35 e podem ser adquiridas nesta ligação.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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