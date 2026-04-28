Maneva volta a Portugal com shows em Lisboa, Porto e Madeira

A banda brasileira Maneva está de volta a Portugal para três shows, dentro da turnê europeia “Maneva 20 Anos – Origem”, que celebra duas décadas de carreira. A passagem pelo país começa na Ilha da Madeira, no próximo sábado (2), e segue depois para Lisboa, onde o grupo sobe ao palco do Lisboa ao Vivo no dia 8. Já no dia seguinte (9), a apresentação acontece no Hard Club, no Porto.A nova turnê propõe uma viagem pela trajetória da banda, combinando sucessos com músicas do álbum mais recente, “Origem”, além de uma cenografia pensada especialmente para o show. “Completar 20 anos de banda traz uma sensação de liberdade. É uma história construída ao longo do tempo, mas que continua fresca. Não sentimos que algo esteja a terminar - pelo contrário, sentimos que estamos a renascer”, diz Tales de Polli, membro do grupo. Formado em São Paulo em 2005, o Maneva se consolidou como um dos principais nomes do reggae brasileiro. A banda é composta, além de Tales de Polli, por Felipe Sousa, Fernando Gato, Fabinho Araújo e Diego Andrade, e acumula uma discografia extensa, com álbuns de estúdio e registros ao vivo, além de certificações de ouro, platina e diamante no Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Entre os momentos recentes da carreira está a indicação ao Grammy Latino em 2021, com a música “Lágrimas de Alegria”, em parceria com o Natiruts. Em 2023, o grupo reuniu cerca de 10 mil pessoas na gravação do projeto “Tudo Vira Reggae Ao Vivo”, com releituras de clássicos da música brasileira e participações de artistas como Marcelo Falcão, Toni Garrido, Felipe Araújo e Vitor Kley.Os ingressos para o show em Lisboa, marcado para às 20h30, estão disponíveis neste link e tem o valor de €32. Já as entradas para a apresentação no Porto custam entre €32 e €35 e podem ser adquiridas nesta ligação. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira