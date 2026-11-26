Em uma semana, mais de dez mil pessoas de fora do território nacional submeteram um pedido de reagrupamento familiar. No dia 11 de novembro, pela primeira vez a Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) abriu formulário para submissão deste tipo de pedido, previsto na lei. Assista na segunda parte da entrevista exclusiva com César Teixeira, presidente da agência.. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA respondeu a quase 300 mil e-mails em três meses e promete novo centro de contato (assista).Mais funcionários, sistemas novos e atendimento digital: os planos do novo presidente da AIMA.AIMA lança novo formulário para reagrupamento, com opção para familiares no exterior