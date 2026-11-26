A AIMA respondeu a quase 300 mil e-mails nos últimos três meses, segundo o presidente da agência, César Teixeira. Pela primeira vez em muito tempo, o órgão conseguiu responder a mais mensagens do que recebeu. Apesar do avanço, a comunicação com os imigrantes continua sendo um dos desafios da estrutura. Em entrevista ao Diário de Notícias e ao DN Brasil, Teixeira afirmou que a agência prepara mudanças no centro de contato e pretende ampliar a capacidade de atendimento para que os usuários consigam obter informações sobre seus processos sem precisar recorrer às lojas físicas.Assista abaixo a primeira parte da entrevista:. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mais funcionários, sistemas novos e atendimento digital: os planos do novo presidente da AIMA.AIMA lança formulário para pedido de residência permanente