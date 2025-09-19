Luca Argel é uma das atrações da festa de reabertura da Casa do Capitão, em Lisboa

O cantor, poeta e escritor luso-brasileiro Luca Argel é um dos nomes em destaque na festa de abertura da Casa do Capitão, que acontece de 19 a 21 de setembro, em Lisboa. O artista sobe ao palco no sábado (20), às 11h, como parte da programação de reabertura do espaço, agora em nova fase, no coração do Beato.Além de Luca Argel, nomes como Capicua, Afonso Cabral, Maria Beraldo e Vaiapraia também participam da programação. A entrada é gratuita.A Casa do Capitão, que funcionou como projeto pop-up durante a pandemia, reabre agora como espaço cultural permanente, com salas de concerto, restaurante, galerias, terraço e áreas multiusos. O evento de inauguração contará com três dias de atividades, entre shows, performances, oficinas e cinema. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Radicado em Portugal há mais de dez anos, Luca Argel tem se destacado por trabalhos que investigam as raízes do samba e a herança colonial portuguesa. Com o disco Samba de Guerrilha (2021), criou um espetáculo multidisciplinar que resgata a história política do samba.. Em 2023, lançou Sabina, álbum influenciado pelo candomblé e pela história do Brasil. Este ano, participou do Festival da Canção com Quem Foi?, música sobre a vivência imigrante.Ao vivo, Luca mistura afro-brasilidades com rock, funk e samba, sem perder o tom poético e crítico que marca sua trajetória. Ao lado da pianista Pri Azevedo, apresentou Visita, em 2024, num formato intimista. Também escritor, seu lançamento mais recente é Meigo Energúmeno, obra que propõe uma releitura anti-machista da poesia de Vinicius de Moraes, também acompanhada por um EP.O show de Luca Argel no sábado acontece no Rés do Chão da Casa do Capitão, a partir das 11h. Apesar de livre, a entrada está sujeita à lotação do espaço.Toda a programação do fim de semana pode ser conferida através deste link. A Casa do Capitão fica na Rua do Grilo, 119, no bairro do Beato.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Sucesso da nova MPB, Mari Froes faz turnê por Portugal em outubro.Brasil e Portugal em sintonia: Caetano e Zambujo em novo dueto