Brasil e Portugal em sintonia: Caetano e Zambujo em novo dueto

Dois grandes nomes da música brasileira e portuguesa estarão unidos em um novo dueto. Caetano Veloso e António Zambujo vão gravar juntos a canção Oração ao Tempo, de autoria do artista brasileiro. A faixa, inclusive, dará nome ao novo disco de Zambujo, que esteve no Brasil para registrar a parceria com Caetano.Segundo comunicado de imprensa, a participação de Caetano Veloso e o título do álbum não serão as únicas "brasilidades" presentes no projeto, que terá o Brasil como "um dos temas centrais". O trabalho ainda está em fase de gravação e não tem data de lançamento definida.Para o cantor português, Caetano é simplesmente o "melhor" do mundo. "Gravar com o Caetano é gravar com um cantor que achas que é o melhor cantor do mundo e que idolatras há tanto tempo, ainda por cima uma música dele que tem tanto a ver com aquilo que eu pensei para este disco", afirmou. Para ele, a gravação é também uma forma de transmitir a admiração que nutre pelo artista brasileiro, autor de clássicos como Transa, Odara, Alegria Alegria e tantos outros sucessos conhecidos mundialmente.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Esta não é a primeira colaboração de Zambujo com músicos do "país irmão". Ele já gravou com Gal Costa, Chico Buarque e Zé Renato. Canções de nomes como Milton Nascimento e Arnaldo Antunes também já integraram seus álbuns, e o cantor português ainda dividiu palcos com Ney Matogrosso e Ivan Lins.De volta a Portugal, António Zambujo cumpre uma extensa turnê por várias cidades do país. Os próximos shows contarão com participações especiais de Camané, Ana Moura e Ricardo Ribeiro.