Loja da AIMA em Leiria não tem previsão de reabertura e imigrantes dão de cara com a porta fechada

A loja da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) na cidade de Leiria, centro de Portugal, está fechada, por tempo indeterminado, segundo uma mensagem afixada na porta da unidade. O local está sem atendimento por ter ficado danificado nas tempestades do final de janeiro.No entanto, quem tinha atendimento presencial marcado diz não ter sido informado sobre o encerramento do local. O brasileiro P.F. chegou à AIMA nesta sexta-feira, 27 de março, para um agendamento que deveria ter sido realizado às 10h. No entanto, foi surpreendido pela agência fechada. "A AIMA não informou sequer sobre o cancelamento do agendamento", afirma o imigrante.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Fixada na porta junto com o aviso do encerramento está uma mensagem que diz "restantes lojas" e indica um QR Code para que a busca por outras unidades possa ser realizada, além da informação de contatos gerais da agência, que são os mesmos, via de regra, para vários procedimentos: o e-mail geral@aima.gov.pt, o telefone para rede fixa 217 115 000, e o número para rede móvel 965 903 700..A informação sobre o fechamento da loja da AIMA de Leiria foi enviada por um leitor pelo número de Whatsapp do DN Brasil. Tem uma sugestão de pauta? Entre em contato pelo +351 916328490..O DN Brasil apurou com a AIMA que não há previsão de retorno do atendimento no local, pois a obra depende de concurso público. Por causa da burocracia envolvida na contratação pública, a conclusão do serviço e a reabertura podem demorar.A mesma fonte destaca que as pessoas com atendimento agendado foram avisadas, mas que o e-mail pode ter sido direcionado para a caixa de spam. Os reagendamentos estão sendo feitos para outras unidades da AIMA.Nas redes sociais, há relatos de imigrantes com atendimento marcado para março que foram remarcados para junho e julho. “É esperar mais uma vez”, desabafou uma brasileira.caroline.ribeiro@dn.ptamanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA aumenta taxas em 25% a partir deste mês.Golpistas criam site falso da AIMA