Porta da loja da AIMA em Leiria, fechada sem aviso prévio aos imigrantes com atendimento presencial marcado.
Porta da loja da AIMA em Leiria, fechada sem aviso prévio aos imigrantes com atendimento presencial marcado.Foto: DR
DN Brasil

Loja da AIMA em Leiria não tem previsão de reabertura e imigrantes dão de cara com a porta fechada

O DN Brasil recebeu relatos de brasileiros surpresos ao encontrar a porta da agência fechada. Encerramento é por tempo indeterminado, mas imigrantes dizem não ter sido orientados sobre alternativa.
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A loja da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) na cidade de Leiria, centro de Portugal, está fechada, por tempo indeterminado, segundo uma mensagem afixada na porta da unidade. O local está sem atendimento por ter ficado danificado nas tempestades do final de janeiro.

No entanto, quem tinha atendimento presencial marcado diz não ter sido informado sobre o encerramento do local. O brasileiro P.F. chegou à AIMA nesta sexta-feira, 27 de março, para um agendamento que deveria ter sido realizado às 10h. No entanto, foi surpreendido pela agência fechada. "A AIMA não informou sequer sobre o cancelamento do agendamento", afirma o imigrante.

Fixada na porta junto com o aviso do encerramento está uma mensagem que diz "restantes lojas" e indica um QR Code para que a busca por outras unidades possa ser realizada, além da informação de contatos gerais da agência, que são os mesmos, via de regra, para vários procedimentos: o e-mail geral@aima.gov.pt, o telefone para rede fixa 217 115 000, e o número para rede móvel 965 903 700.

A informação sobre o fechamento da loja da AIMA de Leiria foi enviada por um leitor pelo número de Whatsapp do DN Brasil. Tem uma sugestão de pauta? Entre em contato pelo +351 916328490.

O DN Brasil apurou com a AIMA que não há previsão de retorno do atendimento no local, pois a obra depende de concurso público. Por causa da burocracia envolvida na contratação pública, a conclusão do serviço e a reabertura podem demorar.

A mesma fonte destaca que as pessoas com atendimento agendado foram avisadas, mas que o e-mail pode ter sido direcionado para a caixa de spam. Os reagendamentos estão sendo feitos para outras unidades da AIMA.

Nas redes sociais, há relatos de imigrantes com atendimento marcado para março que foram remarcados para junho e julho. “É esperar mais uma vez”, desabafou uma brasileira.

caroline.ribeiro@dn.pt

amanda.lima@dn.pt

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