Golpistas criam site falso da AIMA
Agência divulgou um alerta nas redes sociais e informa que site não tem nenhuma ligação com a AIMA.
Golpistas criaram um site muito semelhante ao da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), usando a identidade visual da agência. A própria AIMA divulgou um alerta nas redes sociais esta quinta-feira, 05 de março. O link do falso portal é https://www.aimapt.com/.

"A AIMA informa que o site aimapt.com não é oficial e não tem qualquer ligação a esta Agência. Este site está, de forma indevida, a utilizar a identidade visual da AIMA e a tentar passar por uma plataforma oficial, podendo induzir em erro e causar prejuízos a quem recorra aos seus alegados serviços", destaca. O site é realmente muito parecido com o da agência.

Para ter acesso aos serviços oficiais, deve-se "utilizar apenas os sites oficiais da AIMA" e "não introduzir dados pessoais ou bancários nem efetuar pagamentos em sites não oficiais". Há o alerta de ter cuidado com os golpistas. "Mantenha-se atento. Seja prudente", diz.

Caso tenha sido vítima de fraude, a orientação é de denunciar o caso. "Se suspeitar de fraude, pode denunciar às autoridades competentes: PJ, Ministério Público, PSP ou GNR". A AIMA ainda informa que "já ativou os mecanismos necessários relativamente a esta situação".

