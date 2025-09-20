Lisboa sedia evento na Apex com empresas brasileiras do setor de casas

Empresas brasileiras que apresentam as principais novidades e tendências do setor casa (decoração, utilidades domésticas, presentes, papelaria, festas, flores e têxteis) estarão em Lisboa na próxima semana para fazer negócios. É o RoadShow ABCasa Portugal, promovido em associação que representa o setor, em parceria com a Apex e o Atlântic Hub.O evento vai ocorrer durante dois dias, 23 e 24 de setembro, no escritório local da Apex, no Centro da cidade. O objetivo é fomentar o comércio externo e fortalecer as relações comerciais com Portugal. "O RoadShow ABCasa é um evento itinerante de negócios B2B que leva aos mercados com maior procura uma amostra do melhor que o Brasil tem para oferecer, impulsionando o comércio externo", consta no comunicado de imprensa. Além de "fomentar e promover a expansão internacional do setor", complementam.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!É esperada a presença de visitantes profissionais, incluindo lojistas, arquitetos, decoradores e designers, "que procuram encontrar os melhores fornecedores e renovar os seus catálogos e stocks". Os empresários e empresárias do Brasil vão trazer a "inovação, criatividade e design brasileiro". De acordo com dados da ABCasa, o setor movimentou "897 milhões de reais nos últimos anos". A visita ao roadshow é gratuita, mediante inscrição antecipada, que pode ser feita aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Quer internacionalizar para Portugal? Estas são as principais dicas de especialistas."Brasil e Portugal agora estão mais perto", ressaltam autoridades com Apex em Lisboa