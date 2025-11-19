Lisboa recebe evento com programação dedicada ao Dia da Consciência Negra neste fim de semana

A Casa Capitão, em Lisboa, recebe neste fim de semana (22 e 23 de novembro) uma programação especial dedicada ao Dia da Consciência Negra, feriado celebrado no Brasil. A proposta busca ampliar o significado da data em território português, destacando "encontros entre culturas brasileiras e africanas e colocando em primeiro plano as diferentes expressões das negritudes".No dia 22, as atividades começam às 11h com o Baobá Cineclube, que recebe Joacine Katar Moreira para uma sessão especial. À tarde, das 15h às 17h, Gabriela Lima conduz uma sessão de contos afro-brasileiros. Das 16h às 19h, a Banca Dentu Zona participa com uma conversa mediada por Vítor Sanches.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A programação segue no dia 23, novamente às 11h, com uma segunda sessão de contos apresentada por Gabriela Lima. Entre as 15h e as 17h, o escritor e artista Danilo Cardoso ministra a oficina “Diário do Agora”. O encerramento está marcado para as 19h30, com “A Voz do Milénio”, tributo a Elza Soares interpretado por Àkila, também conhecida como Puta da Silva.Criado para marcar a morte de Zumbi dos Palmares, o Dia da Consciência Negra é feriado em centenas de cidades brasileiras e, desde 2024, tornou-se feriado nacional. A data é dedicada à reflexão sobre a resistência negra no Brasil e ao combate ao racismo estrutural, e tem ganhado espaço também em iniciativas promovidas por comunidades brasileiras no exterior. A Casa do Capitão fica na Rua do Grilo, 119, em Marvila.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Documentário de brasileira que debate o silêncio colonial português concorre em festival nacional