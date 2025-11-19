DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Lisboa recebe evento com programação dedicada ao Dia da Consciência Negra neste fim de semana
Freepik
DN Brasil

Lisboa recebe evento com programação dedicada ao Dia da Consciência Negra neste fim de semana

Casa Capitão promove atividades nos dias 22 e 23 de novembro com artistas e criadores do Brasil e de África.
Publicado a

A Casa Capitão, em Lisboa, recebe neste fim de semana (22 e 23 de novembro) uma programação especial dedicada ao Dia da Consciência Negra, feriado celebrado no Brasil. A proposta busca ampliar o significado da data em território português, destacando "encontros entre culturas brasileiras e africanas e colocando em primeiro plano as diferentes expressões das negritudes".

No dia 22, as atividades começam às 11h com o Baobá Cineclube, que recebe Joacine Katar Moreira para uma sessão especial. À tarde, das 15h às 17h, Gabriela Lima conduz uma sessão de contos afro-brasileiros. Das 16h às 19h, a Banca Dentu Zona participa com uma conversa mediada por Vítor Sanches.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

A programação segue no dia 23, novamente às 11h, com uma segunda sessão de contos apresentada por Gabriela Lima. Entre as 15h e as 17h, o escritor e artista Danilo Cardoso ministra a oficina “Diário do Agora”. O encerramento está marcado para as 19h30, com “A Voz do Milénio”, tributo a Elza Soares interpretado por Àkila, também conhecida como Puta da Silva.

Criado para marcar a morte de Zumbi dos Palmares, o Dia da Consciência Negra é feriado em centenas de cidades brasileiras e, desde 2024, tornou-se feriado nacional. A data é dedicada à reflexão sobre a resistência negra no Brasil e ao combate ao racismo estrutural, e tem ganhado espaço também em iniciativas promovidas por comunidades brasileiras no exterior. A Casa do Capitão fica na Rua do Grilo, 119, em Marvila.

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Lisboa recebe evento com programação dedicada ao Dia da Consciência Negra neste fim de semana
Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”
Lisboa recebe evento com programação dedicada ao Dia da Consciência Negra neste fim de semana
Documentário de brasileira que debate o silêncio colonial português concorre em festival nacional
DN Brasil
Brasileiros em Portugal
Brasileiras em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt