Lisboa recebe encontro internacional sobre Afroturismo e cooperação Portugal–Brasil

Evento marca o lançamento do Afro Summer Brasil 2026 e reforça a importância da valorização cultural no turismo global.
Lisboa foi palco, na manhã desta sexta-feira (7), do encontro internacional “Afroturismo: Novas Oportunidades para o Mercado (Conectando Culturas e Celebrando Raízes)”, que reuniu especialistas, empresários e autoridades de Portugal, Brasil, Europa, América Latina e África. O evento foi realizado na sede da Embratur e da Apex Brasil e buscou discutir novas estratégias de qualificação e inovação no setor do turismo, com ênfase nas relações entre os dois países lusófonos.

A programação contou com dois painéis temáticos sobre o crescimento do Afroturismo no Brasil, na América Latina e em Portugal, além do lançamento internacional do Afro Summer Brasil 2026, uma plataforma de produtos turísticos que será apresentada na Europa como oportunidade de parceria comercial e promoção do Brasil no exterior.

Entre os participantes estiveram nomes como Tânia Neres (Embratur), Carlos Humberto (Diaspora.Black), Juliana Bettini (BID), Marcos Motta (BNDES), Naky (African Lisbon Tour) e Luzia Muniz, presidente da PANDEMA.

Durante a abertura, participaram representantes institucionais como o embaixador Juliano Féres Nascimento, da diplomacia brasileira junto à CPLP, Carla Salsinha, da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, Roberto Gevaerd (Embratur) e Roberto Antunes (NEST – Centro de Inovação do Turismo). Em mensagem enviada, a ministra brasileira Anielle Franco, do Ministério da Igualdade Racial, destacou a relevância da pauta para o fortalecimento de laços culturais e econômicos entre os países.

O encontro destacou o papel do Afroturismo como motor econômico e social, ao valorizar experiências culturais, históricas e identitárias. Segundo Carlos Humberto, CEO da Diaspora.Black, empresa responsável pela iniciativa, “o Afroturismo é hoje uma agenda econômica global. Não é uma tendência passageira, mas uma estratégia que qualifica o turismo, fortalece destinos e cria novas oportunidades de cooperação entre países”.

Este evento já faz parte da série de iniciativas relacionadas com o Web Summit, que começa na segunda-feira, 10 de novembro, em Lisboa. Assim como no ano passado, a comitiva do Brasil e de imigrantes brasileiros que já estão no setor em Portugal é uma das maiores.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
