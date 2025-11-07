Lisboa recebe encontro internacional sobre Afroturismo e cooperação Portugal–Brasil

Lisboa foi palco, na manhã desta sexta-feira (7), do encontro internacional “Afroturismo: Novas Oportunidades para o Mercado (Conectando Culturas e Celebrando Raízes)”, que reuniu especialistas, empresários e autoridades de Portugal, Brasil, Europa, América Latina e África. O evento foi realizado na sede da Embratur e da Apex Brasil e buscou discutir novas estratégias de qualificação e inovação no setor do turismo, com ênfase nas relações entre os dois países lusófonos.A programação contou com dois painéis temáticos sobre o crescimento do Afroturismo no Brasil, na América Latina e em Portugal, além do lançamento internacional do Afro Summer Brasil 2026, uma plataforma de produtos turísticos que será apresentada na Europa como oportunidade de parceria comercial e promoção do Brasil no exterior. Entre os participantes estiveram nomes como Tânia Neres (Embratur), Carlos Humberto (Diaspora.Black), Juliana Bettini (BID), Marcos Motta (BNDES), Naky (African Lisbon Tour) e Luzia Muniz, presidente da PANDEMA.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Durante a abertura, participaram representantes institucionais como o embaixador Juliano Féres Nascimento, da diplomacia brasileira junto à CPLP, Carla Salsinha, da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, Roberto Gevaerd (Embratur) e Roberto Antunes (NEST – Centro de Inovação do Turismo). Em mensagem enviada, a ministra brasileira Anielle Franco, do Ministério da Igualdade Racial, destacou a relevância da pauta para o fortalecimento de laços culturais e econômicos entre os países.O encontro destacou o papel do Afroturismo como motor econômico e social, ao valorizar experiências culturais, históricas e identitárias. Segundo Carlos Humberto, CEO da Diaspora.Black, empresa responsável pela iniciativa, “o Afroturismo é hoje uma agenda econômica global. Não é uma tendência passageira, mas uma estratégia que qualifica o turismo, fortalece destinos e cria novas oportunidades de cooperação entre países”.Este evento já faz parte da série de iniciativas relacionadas com o Web Summit, que começa na segunda-feira, 10 de novembro, em Lisboa. Assim como no ano passado, a comitiva do Brasil e de imigrantes brasileiros que já estão no setor em Portugal é uma das maiores..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulado do Brasil em Lisboa promove 1º Fórum de Empreendedorismo para Mulheres Brasileiras em Portugal.Apex convoca empresas brasileiras para participar do Web Summit em Lisboa