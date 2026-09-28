Jornalista brasileiro João Gabriel de Lima apresenta em Lisboa livro sobre avanço da ultradireita
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Jornalista brasileiro João Gabriel de Lima apresenta em Lisboa livro sobre avanço da ultradireita

Antigo editor do DN Brasil apresenta “A Direita à Direita da Direita” na próxima terça-feira (29), na Livraria da Travessa, em conversa com a escritora portuguesa Inês Pedrosa.
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O jornalista, escritor e pesquisador brasileiro João Gabriel de Lima lança na próxima terça-feira (29), em Lisboa, o livro “A Direita à Direita da Direita”, obra dedicada às transformações da direita e ao avanço de movimentos de ultradireita em diferentes países. O evento acontece às 19h, na Livraria da Travessa, e terá uma conversa entre o autor e a escritora portuguesa Inês Pedrosa.

No livro, João Gabriel parte de pesquisas e reportagens realizadas no Brasil e na Europa para analisar a fragmentação da política contemporânea e os riscos para as democracias. Entre os fenômenos abordados estão o bolsonarismo, o trumpismo e movimentos europeus de ultradireita, além das diferenças entre a atuação desses grupos em diferentes contextos nacionais.

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A obra já foi tema de reportagem do DN Brasil, que entrevistou o autor neste mês. Na ocasião, João Gabriel falou, entre outros assuntos, sobre o paradoxo de imigrantes que apoiam partidos com políticas anti-imigração em Portugal. Segundo o jornalista, parte dos brasileiros que apoiam o Chega identifica no partido português um correspondente político do bolsonarismo.

Radicado em Lisboa, João Gabriel participou da criação e implantação do DN Brasil e atualmente é correspondente da Folha de S.Paulo em Portugal, além de desenvolver doutorado em Política Comparada na Universidade de Lisboa. É também autor dos romances “O Burlador de Sevilha”, finalista do Prêmio Saramago em 2003, e “Carnaval”.

A Livraria da Travessa, onde lança seu novo livro, fica na R. da Escola Politécnica 46, na região do Príncipe Real, em Lisboa.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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